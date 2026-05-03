독일 "미군 감축 예상한 일…유럽, 안보 더 책임져야"

<앵커>



미 국방부가 독일에 주둔하는 미군 병력의 감축을 발표한 데 대해, 독일 정부는 이미 예상한 일이었다고 밝혔습니다. 미국과 긴밀히 협력하고 있다면서 유럽인들이 안보에 더 많은 책임을 져야 한다고도 말했습니다.



정다은 기자입니다.



<기자>



독일 정부가 주독 미군 감축에 대해 예상한 일이었다며 앞으로도 미국과 안보 분야에서 긴밀히 협력한다는 입장을 밝혔습니다.



독일 국방장관은 "독일을 포함한 유럽에서 미군 병력 철수는 예상 가능한 일이었다"며 "유럽인들은 우리 안보에 더 많은 책임을 져야 한다"고 말했습니다.



앞서 미 국방부는 현지시간 1일, 헤그세스 장관이 독일에 주둔하는 미군 병력 약 5천 명의 철수를 명령했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령이 독일을 콕 집어 미군 감축 검토를 언급한 지 이틀 만에 전격적으로 미군 철수를 실행에 옮긴 것입니다.



독일 주둔 미군 3만 6천여 명의 14%를 1년 안에 감축하겠다는 것으로, 이란과의 전쟁을 돕지 않은 데 대한 트럼프 대통령의 보복 조치라는 해석이 지배적입니다.



특히, 지난달 27일 메르츠 총리가 미국을 대놓고 비판한 게 트럼프 대통령을 자극했습니다.



[메르츠/독일 총리 (4월 27일) : 이란 지도부, 특히 혁명수비대에 의해 미국 국가 전체가 굴욕을 당하고 있습니다.]



미 국방부 고위 관계자는 "메르츠 총리 발언이 부적절했다며, 트럼프가 역효과를 낳는 발언에 정당하게 대응하고 있다"고 미군 감축 배경을 밝혔습니다.



미군의 해외 주둔 규모로는 일본, 독일, 한국 순이고 유럽만 보면 독일이 거의 절반을 차지합니다.



독일은 나토 연합 방위의 핵심 거점이고 미 유럽사령부와 아프리카사령부의 본부가 있습니다.



트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 비협조적인 다른 나토 동맹국들에도 경고를 날린 가운데, 나토 대변인은 "독일 내 전력 배치와 관련한 결정의 세부 내용을 파악하기 위해 미국과 소통하고 있다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 이상민)