'봉쇄' 자랑하며 "우리는 해적 같아"…트럼프 발언 논란

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 대통령이 미국 해군의 선박 나포와 관련해 해적이라는 표현을 사용해 논란이 일고 있습니다.현지시간 1일 AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 열린 행사에서 미 해군의 선박 나포를 언급하며 "우리는 해적과 같다. 어느 정도 해적 같지만 장난은 아니다"고 말했습니다.이어 그는 "우리는 선박을 장악했고 화물과 석유를 모두 압수했다"며 "매우 수익성 있는 사업"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령의 발언에 행사장에 있던 참석자들은 환호를 보냈습니다.앞서 트럼프 대통령은 파키스탄에서 열린 이란과의 협상이 성과 없이 끝나자 이란 항만 봉쇄를 지시했습니다.이에 따라 미군은 원유 등을 싣고 해역을 빠져나가려던 선박들을 나포했습니다.이란 측은 이러한 항만 봉쇄와 선박 나포가 국제법 및 관련 규정을 위반한 행위라고 주장하고 있습니다.반면 트럼프 행정부는 이란 정권의 전쟁 자금을 차단하기 위해 항만 봉쇄를 계속하겠다는 입장을 유지했습니다.피트 헤그세스 국방장관은 "필요한 만큼 봉쇄를 지속할 것"이라고 밝혔습니다.댄 케인 미 합참의장 역시 봉쇄 조치가 이란 항만을 오가는 모든 선박에 적용된다고 설명했습니다.