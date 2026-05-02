[자막뉴스] "소아과 의사가 없대요" 또 '분만실 뺑뺑이'…부산까지 헬기 탔지만 태아는 끝내

한 산모가 응급 분만할 병원을 찾지 못해, 청주에서 부산까지 이송됐지만 끝내 태아가 숨지는 일이 발생했습니다.



소방당국에 따르면 어젯밤 11시쯤 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 29주차 산모 A씨의 태아 심박수가 떨어진다는 119 신고가 접수됐습니다.



해당 산부인과는 충북과 충남, 대전, 세종 지역 병원 등에 전원을 요청했으나 전문의 부재 등을 이유로 수용이 불가능하다는 답변을 받은 것으로 전해졌습니다.



[해당 산부인과 관계자 : 10개 이상 병원 연관된 데 다 전화를 계속 했고, 또 그쪽에서는 좀 기다려달라 그러거나, 그랬을 때 조금씩 기다렸고...소아과 의사가 있는 상태에서 애가 나와야 되기 때문에, 소아과 의사가 있는 곳으로 전원을 해야 되는데... 소아과 의사가 다 없다고 하니..]



소방당국은 전국 병원을 수소문한 끝에 헬기를 동원해 약 3시간 30분 만에 A씨를 부산 동아대병원으로 이송했지만, 태아는 끝내 숨졌습니다.



A씨는 수술을 받고 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.



지난 2월 대구에서는 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 이송 병원을 찾지 못해 4시간 가량을 헤매다 끝내 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 알려지기도 했습니다.



의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 인력이 제한적인 상황에서 병원들이 의료사고에 따른 법적 책임 부담을 우려해 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제가 있다고 지적하고 있습니다.



*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작되었습니다.



(취재 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)