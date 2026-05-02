MLB, ABS 도입 후 볼넷 7.3% 증가…2000년 이후 최고치 경신?

▲ ABS를 위한 투구 추적 장치

자동투구판정시스템(ABS) 도입 이후 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 볼넷이 크게 늘었다고 AP통신이 오늘 보도했습니다.AP는 "올 시즌 개막 후 한 달 동안 스트라이크 존 안으로 들어온 투구 비율은 지난해 50.6%에서 올해 47.3%로 감소했고, 볼넷은 지난해 같은 기간보다 7.3% 증가했다"며 "현재 추세가 시즌 끝까지 이어진다면 2000년 이후 가장 높은 볼넷 수치를 기록하고, MLB 역사상 9번째로 높은 기록을 낼 것"이라고 전했습니다.볼넷 증가 여파로 평균 경기 시간은 지난해 2시간 37분에서 올해 2시간 42분으로 5분 늘어났습니다.ABS 스트라이크존은 타자별로 설정돼 투수들이 적응할 시간이 필요합니다.이에 따라 볼넷이 큰 폭으로 늘어난 것으로 보입니다.MLB 시카고 컵스의 제드 호이어 운영 부문 사장은 "(ABS를 먼저 도입한) 마이너리그에서도 같은 현상이 있었다"며 "결국 모두가 적응해야 할 문제"라고 밝혔습니다.다만 개막 한 달 평균 관중 수는 지난해 2만7천744명에서 2만8천545명으로 약 2.8% 증가했습니다.ABS 챌린지가 MLB에 또 다른 볼거리를 주고 있다는 분석이 나옵니다.경기당 삼진은 지난해 같은 기간 16.6개에서 올해 16.9개로 소폭 늘었고, 팀 평균 득점은 8.7점에서 9.0점으로 증가했습니다.올해 초반 한 달 동안 ABS 비디오 판독은 1천928차례 이뤄졌고 이 중 1천30회(53.4%)는 원심이 유지됐습니다.챌린지 성공률은 타자가 890회 중 409회(46%), 포수가 997회 중 605회(60.6%), 투수가 41회 중 17회(41.5%)를 기록했습니다.포수는 스트라이크존 바로 뒤에 있고, 해당 판정이 자신의 개인 기록에 직접적인 영향을 미치지 않아 상대적으로 정확하고 냉정한 판단을 내릴 수 있습니다.10차례 이상 챌린지를 신청한 포수 중에선 시애틀 매리너스의 미치 가버가 11번의 챌린지 신청에서 10번을 성공해 가장 높은 성공률을 기록했습니다.휴스턴 애스트로스의 포수 크리스티안 바스케스는 13번의 챌린지 중 단 4차례만 성공해 가장 낮은 성공률을 보였습니다.야수 중에선 로스앤젤레스 다저스의 테오스카 에르난데스가 4차례의 챌린지에 모두 성공해 최고 성공률을 세웠습니다.반면 마이애미 말린스의 아구스틴 라미레스는 5차례 챌린지를 모두 실패했습니다.심판 중에선 윌리 트레이너가 95.3%로 가장 높은 정확도를 기록했고, 폴 클레멘스는 91%로 가장 낮았습니다.MLB는 올 시즌 처음으로 ABS를 도입했습니다.KBO리그가 모든 투구를 ABS로 판정하는 것과 달리, MLB는 주심이 먼저 판정을 내리고 이의 신청에 따라 ABS를 통해 확인하는 '챌린지' 방식으로 진행됩니다.각 팀은 경기당 2회(정규이닝 기준) 챌린지를 신청할 수 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)