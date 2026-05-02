이정후, 2경기 연속 안타…김혜성, 시즌 세 번째 2루타로 다시 3할

▲ 이정후

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 2경기 연속 안타를 치며 타격감을 이어갔습니다.이정후는 오늘 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 방문경기에서 3타수 1안타를 기록했습니다.타점과 득점을 뽑지는 못했으나 시즌 타율은 0.298(114타수 34안타)로 조금 올랐습니다.7번 타자 중견수로 출장한 이정후는 2회초 2사 1루에서 첫 타석에 나서 탬파베이 좌완 선발 셰인 매클레너핸의 을 상대로 2구째 바깥쪽 슬라이더를 건드렸으나 좌익수 뜬공으로 잡혔습니다.두 번째 타석에서는 방망이가 날카롭게 돌았습니다.샌프란시스코가 0-2로 뒤진 5회초 1사 1루에서 다시 배트를 잡은 이정후는 매클래너핸의 152.6㎞ 낮은 직구를 받아쳐 우전 안타를 만들었습니다.샌프란시스코는 이정후의 안타로 1사 1, 3루의 기회를 잡았으나 후속타자 헤라르 엥카르나시온이 병살타를 쳐 득점에 실패했습니다.이정후는 8회초 세 번째 타석에서는 2루수 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코는 안타 수에서 6-5로 앞섰으나 0-3으로 패했습니다.내셔널리그(NL) 서부지구 최하위인 샌프란시스코는 4연패에 빠졌습니다.로스앤젤레스 다저스의 김혜성(27)은 세인트루이스 카디널스 방문경기에서 경기 중반 대타로 교체 출전해 2루타 한 방을 터뜨렸습니다.다저스가 2-4로 뒤진 7회초 1사 1루에서 타석에 나선 김혜성은 세인트루이스 불펜 투수 조지 소리아노의 154㎞ 직구를 쳤으나 유격수 파울플라이로 잡혔습니다.7회말 수비부터는 2루수를 맡은 김혜성은 9회초 2사 후 두 번째 타석에 나서 시원한 안타를 날렸습니다.세인트루이스 맷 스밴슨의 157㎞ 빠른 공을 때린 김혜성은 좌중간 2루타를 치고 나갔습니다.하지만 후속 타자 오타니 쇼헤이가 중견수 뜬공으로 잡히면서 경기가 끝났습니다.올 시즌 세 번째 2루타를 치며 2타수 1안타를 기록한 김혜성은 타율을 0.304(56타수 17안타)로 끌어올렸습니다.2-7로 패한 다저스는 3연패에 빠졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)