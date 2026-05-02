국힘 "이 대통령, 왜 침묵하나"…민주당 조작기소 특검법 공세 '고삐'

▲ 박성훈 수석대변인

국민의힘은 2일 더불어민주당의 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안'과 관련, "특검법으로 온 나라가 떠들썩한데 정작 이재명 대통령만 다른 세상에 사는 듯 침묵 중"이라고 말했습니다.박성훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 "이 대통령은 과거 '재판 중지법' 추진 때는 무리하게 하지 말라며 선비 흉내라도 내더니 이번 특검법 앞에서는 왜 꿀 먹은 벙어리냐"면서 이같이 비판했습니다.그는 "특검법은 헌정 질서에 대한 정면 도전이자 (이를) 전면 부정하는 처사"라며 "이는 법이라고 하기에도 민망한, 오직 일인자를 지키기 위해 법치를 난도질하는 '독재의 교과서'나 다름없다"고 주장했습니다.이어 "헌법상 일사부재리 원칙마저 무시하고 재판 중인 사건을 강제로 뺏어오는 것도 모자라, 검사 대신 입맛에 맞는 변호사를 (특검으로) 앉혀 대통령의 공소를 취소하게 하겠다는 위헌적 발상까지 서슴지 않고 있다"고 말했습니다.그러면서 "만약 이 대통령이 거부권을 행사하지 않는다면 국민은 대통령의 12개 혐의 모두를 유죄로 확신할 것"이라고 밝혔습니다.한편 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장이었던 정진석 전 실장은 이날 페이스북에 "공소취소 특검법은 그 자체로 반헌법적 국정농단이며 이를 추진하는 세력이 진짜 내란 세력"이라고 말했습니다.그는 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 출마를 위해 국민의힘에서 복당 절차를 밟고 있습니다.(사진=박성훈 의원실 제공, 연합뉴스)