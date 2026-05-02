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오세훈 "이재명-정원오 조합, 시장 왜곡해 부동산 지옥 초래"

배준우 기자
작성 2026.05.02 13:27 조회수
오세훈 "이재명-정원오 조합, 시장 왜곡해 부동산 지옥 초래"
▲ 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 서울 관악구 신림동의 주택가에서 청년 주거지원 공약을 발표하고 있다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 2일 청년 주거지원 공약을 발표하면서 부동산 정책 문제를 연결고리로 더불어민주당 정원오 후보 때리기에 나섰습니다.

오 후보는 이날 오전 서울 관악구 신림동의 주택가를 방문했습니다.

그는 이 자리에서 ▲ 청년 월세 보증금 지원 인원 및 기간을 각각 4만 2천명 및 12개월로 확대 ▲ 결혼과 출산을 준비하는 청년 가구 대상의 장기전세주택 '미리내집' 매년 4천 호씩 추가 공급 ▲ 대학 신입생 대상의 '서울형 새싹원룸' 1만실 공급 및 최대 3천만 원의 보증금 무이자 지원 등을 공약했습니다.

또 ▲ 중위소득 50% 이하 청년이 시세 10~30% 수준 임대료로 거주할 수 있는 '디딤돌 청년주택' 2천 호 제공 ▲ 전세보증금 100% 보장을 원칙으로 하는 코리빙 하우스 5천 호 공급 ▲ 대학가 임대료를 동결하는 '청년 동행 임대인' 1만 2천500명 선정 및 중개수수료·수리비 지원 등도 약속했습니다.

그는 공약 발표 뒤 페이스북에 올린 글 등을 통해 정부의 부동산 정책에 대해 "세금과 규제로 시장을 이겨보겠다는 오만, 그 무모한 실험의 대가는 '월세 지옥' '월세 노예'라는 이름으로 고스란히 청년에게 전가되고 있다"고 비판했습니다.

그러면서 "'문재인-박원순 복식조'가 공급의 씨를 말리며 시장을 얼어붙게 했다면, '이재명-정원오 조합'은 그 실패를 답습하는 수준을 넘어 더 노골적이고 직접적인 시장 왜곡으로 치달을 수밖에 없다"면서 "이재명·정원오 조는 문재인·박원순 조보다 훨씬 더 부동산 지옥을 초래할 것"이라고 말했습니다.

앞서 오 후보는 이날 오전 서울 마포구 월드컵 경기장 평화광장에서 열린 제26회 여성 마라톤 개막식에 참석했습니다.

그는 이 자리에서 정원오 후보와 조우했습니다.

한편 오 후보는 이날 공약 발표 후 장동혁 대표가 후보 지원 메시지를 내고 이날부터 1박 2일 일정으로 부산·대구의 후보 개소식에 참석하는 것 등에 대한 질문을 받고 "도와주시는 건 참 고마운 일"이라면서도 "국민 눈높이에서 우리 당 동향이 동의받을 수 있을진 의문"이라고 비판했습니다.

오 후보는 노선 문제 등을 이유로 장 대표의 2선 후퇴 내지 사퇴를 요구하면서 중앙당과 거리를 둔 채 선거운동을 하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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