코니아스포르 조진호, 튀르키예 프로축구 데뷔골

▲ 튀르키예 프로축구 데뷔골을 터트린 조진호

튀르키예 프로축구 코니아스포르의 조진호(22세) 선수가 튀르키예 무대 데뷔골을 터뜨렸습니다.조진호는 튀르키예 리제의 차이쿠르 디디 스타디움에서 열린 2025-2026 튀르키예 쉬페르리그 32라운드 차이쿠르 리제스포르와 원정경기에서 전반 16분 선제골을 넣었습니다.동료 디오구 곤살베스가 상대 골 지역 근처에서 강한 압박으로 골키퍼의 패스 실수를 유도하자 조진호가 재빨리 문전으로 쇄도해 공을 가로챈 뒤 침착하게 골키퍼를 제치고 골로 연결했습니다.팀은 비록 리드를 지키지 못하고 3대 2로 역전패 했지만, 조진호에게는 튀르키예 프로 리그에서 기록한 첫 골이었습니다.조진호는 이 경기에 중앙 미드필더로 선발 출전해 풀타임을 소화했습니다.2003년 7월생인 조진호는 K리그1 전북 현대 유스 출신으로, 중앙 미드필더와 측면 수비수를 맡을 수 있는 기대주입니다.이민성 감독이 이끄는 올해 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 뽑힐 가능성도 충분한 선수입니다.조진호는 2022년 3월 당시 김민재(바이에른 뮌헨)가 뛰고 있던 튀르키예 명문 클럽 페네르바체에 입단해 유럽 진출을 이뤘습니다.페네르바체의 19세 이하 팀과 2군 팀을 오가던 조진호는 2023년 2월 정식으로 프로 계약을 했지만, 여전히 1군 출전 기회는 쉽게 얻지 못했습니다.결국 그해 여름부터 세르비아의 노비파자르와 라드니츠키에서 한 시즌씩 임대 생활을 했습니다.그리고 페네르바체와 계약이 끝나고 난 뒤인 지난해 7월 코니아스포르 유니폼을 입었습니다.코니아스포르 입단 후 튀르키예 1군 데뷔전을 치른 조진호는 쉬페르리그 18번째 출전 경기(선발 11경기)인 이번 리제스포르전에서 마침내 골 맛을 봤습니다.튀르키예 컵대회 5경기를 포함하면 23번째 출전 경기 만이었습니다.(사진=코니아스포르 구단 홈페이지 캡처, 연합뉴스)