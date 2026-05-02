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국힘 경기지사 후보에 양향자…민주 추미애와 격돌

배준우 기자
작성 2026.05.02 10:46 조회수
국힘 경기지사 후보에 양향자…민주 추미애와 격돌
▲ 양향자 최고위원

국민의힘 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 양향자 최고위원이 선출됐습니다.

중앙당 공천관리위원회는 어제(1일)까지 이틀간 당원 투표(50%)와 일반 국민 여론조사(50%)를 실시한 결과 양향자 최고위원이 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 의원을 꺾고 최종 후보로 결정됐다고 밝혔습니다.

양향자 최고위원은 삼성전자 최초의 고졸 출신 여성 임원이라는 기록을 세워 이른바 '고졸 신화'로 이름을 알린 인사입니다.

그는 문재인 전 대통령이 더불어민주당 대표였던 2016년 여성 인재로 영입돼 정치에 입문한 민주당 출신의 원외 인사입니다.

양향자 후보는 이번 경기도지사 선거에서 더불어민주당 추미애 후보와 맞붙게 됩니다.

보수 야당에서는 개혁신당의 조응천 전 의원도 후보로 뛰고 있습니다.

이 때문에 향후 국민의힘과 개혁신당간 후보 단일화 여부가 주목받을 가능성이 있습니다.

양 후보는 지난달 28일 경선 토론회 뒤 기자들과 만나 단일화 문제에 대해 "여당 독주를 막고자 하는 세력은 어떤 세력이라도 함께해야 한다"고 말했습니다.

다만 개혁신당과 조 후보는 일단 단일화 논의에 선을 긋고 있습니다.

국민의힘은 이날 경기지사 후보 확정으로 16개 시·도 지사 선거의 공천을 마무리했습니다.
 

(사진=연합뉴스)
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