김시우, PGA 투어 캐딜락 챔피언십 2라운드 공동 6위 도약

▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트(특급 대회)인 캐딜락 챔피언십 2라운드에서 김시우 선수가 공동 6위에 올랐습니다.김시우는 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 6개, 더블 보기 1개로 4언더파를 쳤습니다.첫날 2언더파 공동 15위로 출발했던 김시우는 중간 합계 6언더파를 기록해 공동 6위로 뛰어올랐습니다.합계 13언더파, 단독 선두인 미국의 캐머런 영에는 7타 뒤져있지만, 조던 스피스 등 공동 2위 3명(합계 8언더파)과는 2타 차여서 남은 라운드서 더 높은 곳을 바라볼 수 있습니다.김시우는 올 시즌 출전한 PGA 투어 11개 대회 중 5개 대회에서 톱10, 3개 대회에서 톱3에 드는 등 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.함께 출전한 임성재는 2라운드에서 5타를 잃고 합계 3오버파 공동 61위로 밀렸습니다.지난 3월 '제5의 메이저'로 불리는 플레이어스 챔피언십을 제패했던 캐머런 영은 2라운드에서 5타를 더 줄여 합계 13언더파로 2위와 5타 차 단독 선두를 질주했고, 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 합계 6언더파 공동 6위에 자리했습니다.(사진=게티이미지)