뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "이란서 일찍 철수했다가 3년 뒤에 문제 생기게 하지 않겠다"

김형래 기자
작성 2026.05.02 08:44 수정 2026.05.02 08:45 조회수
트럼프 "이란서 일찍 철수했다가 3년 뒤에 문제 생기게 하지 않겠다"
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에서 미군을 일찍 철수하지 않겠다며 "조기 철수로 3년 뒤에 문제가 발생하게 하지 않을 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 현지 시간으로 1일 미국 플로리다 주 은퇴자 거주 지역인 '더빌리지스'를 방문해 "우리는 이것을 제대로 마무리할 것"이라고 강조했습니다.

트럼프 대통령의 언급은 이란과의 종전 협상이 교착 상태에 빠지면서 미국 내 에너지 가격이 치솟는 등 정치적 부담이 커지는 상황임에도 불구하고, 제대로 된 비핵화 합의가 이뤄지지 않으면 중동에 배치돼 있는 미군을 철수하지 않겠다는 뜻으로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 미군의 공격으로 이란의 군대가 막대한 손실을 봤다는 사실을 부각하면서 "이게 격투 경기였다면, 그들은 중단시켰을 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 미국 내 유가에 대해 "나는 실제보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다"면서 "내 말은, 확실히 낮은 건 아니다.

이 전쟁이 끝나자마자 폭락할 것"이라고 강조했습니다.

이어 "나는 주식 시장이 25%는 떨어질 거라고 생각했고, 유가는 지금보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다"며 "내가 생각한 것만큼 높지 않고, 우리는 크게 이기고 있다"고 덧붙였습니다.
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지