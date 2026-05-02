트럼프 "이란서 일찍 철수했다가 3년 뒤에 문제 생기게 하지 않겠다"

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에서 미군을 일찍 철수하지 않겠다며 "조기 철수로 3년 뒤에 문제가 발생하게 하지 않을 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 현지 시간으로 1일 미국 플로리다 주 은퇴자 거주 지역인 '더빌리지스'를 방문해 "우리는 이것을 제대로 마무리할 것"이라고 강조했습니다.



트럼프 대통령의 언급은 이란과의 종전 협상이 교착 상태에 빠지면서 미국 내 에너지 가격이 치솟는 등 정치적 부담이 커지는 상황임에도 불구하고, 제대로 된 비핵화 합의가 이뤄지지 않으면 중동에 배치돼 있는 미군을 철수하지 않겠다는 뜻으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 미군의 공격으로 이란의 군대가 막대한 손실을 봤다는 사실을 부각하면서 "이게 격투 경기였다면, 그들은 중단시켰을 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 미국 내 유가에 대해 "나는 실제보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다"면서 "내 말은, 확실히 낮은 건 아니다.



이 전쟁이 끝나자마자 폭락할 것"이라고 강조했습니다.



이어 "나는 주식 시장이 25%는 떨어질 거라고 생각했고, 유가는 지금보다 훨씬 더 높을 거라고 생각했다"며 "내가 생각한 것만큼 높지 않고, 우리는 크게 이기고 있다"고 덧붙였습니다.

