1. 이란, 새 종전 협상안 제시…트럼프 "만족스럽지 않아"



이란이 새로운 종전 협상안을 중재국 파키스탄을 통해 미국에 전달했습니다. 트럼프 대통령은 이란의 새 제안이 만족스럽지 않다며, 이란 지도부의 분열로 종전 협상이 쉽지 않다고 말했습니다.



2. "다음 주부터 유럽산 자동차 25% 관세"…전쟁 비협조 보복?



트럼프 미국 대통령이 다음주부터 유럽연합산 자동차에 다시 25% 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다. 약속했던 투자에 진척이 없다는 이유를 들었지만, 이란전쟁 비협조에 대한 보복성 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



3. 노동절 곳곳 집회…이 대통령 "노사 상생" 강조



63년 만에 법정 공휴일로 지정된 노동절을 맞아 전국에서 대규모 집회와 기념행사가 열렸습니다. 이재명 대통령은 사상 처음 청와대에서 열린 노동절 기념식에서 "자신도 소년 노동자였다"며 일터의 안전과 노동 기본권, 노사 상생을 강조했습니다.



4. 고속도로 5중 추돌…3명 사상



어젯밤 경북 상주시 고속도로에서 5중 추돌 사고가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다. 전남 고흥에선 단독주택에서 불이 나 60대 1명이 숨졌습니다.