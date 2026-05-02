100명 거론하며 "편하게 써라"…중국 배우들 뿔났다

<앵커>



영화 제작의 모든 과정을, 인공지능 기술로만 구현한 영화가 중국에서 개봉을 앞두고 있습니다. 관련 일자리가 사라질 거라는 우려와 함께, 배우들의 초상권 침해 논란까지 커지고 있습니다.



베이징 권란 특파원입니다.



<기자>



[우리의 세계는 이미 경계를 잃어버렸다.]



올여름 개봉 예정인 중국 판타지 영화 '영혼의 뱃사공'입니다.



지난 2014년 이후 드라마와 영화로 제작돼 누적 조회수 45억 회를 기록한 중국 국민 콘텐츠로 10여 년 만에 연기, 배경, 편집 등 100% AI로 다시 제작해 화제입니다.



[궈징위/'영혼의 뱃사공' 감독 : 환상적인 내용으로 실제 배우가 연기하기 어려운 장면이죠. 그런 부분을 AI가 구현하는 겁니다.]



배우들도 10년 전 모습으로 되살렸습니다.



하지만 예고편 공개 직후 배우의 감정 표현과 눈빛이 어색하다, 혹평이 쏟아졌습니다.



중국 대표 콘텐츠 플랫폼 아이치이는 최근 AI 콘텐츠 제작용 '연예인 라이브러리'를 출시를 예고했습니다.



연예인 100여 명을 나열하며 이들의 얼굴과 음성 등을 데이터화해서, AI 영상을 만드는 데 편리하게 쓰게 하겠단 겁니다.



배우와 스태프들의 노동 강도가 줄고, 제작 작품 수는 3.5배 늘 거라며 잇점을 강조했습니다.



[궁위/아이치이 CEO : 실제로 찍은 작품들은 몇 년 뒤에는 '세계문화유산'이 되지 않을까 싶습니다.]



그러자 유명 배우들은 초상권 사용에 동의한 적 없다며 문제를 제기하고 나섰습니다.



AI 제작 활성화가 보조 출연자와 분장, 세트 설치 스태프 등의 일자리를 대거 잠식할 거란 우려도 나옵니다.



[위바이메이/영화감독 : AI가 많아질수록 더 사람다운 느낌을 필요로 하게 될 거고, 그 사람다움은 앞으로 더 희소한 것이 될 겁니다.]



'연예인 라이브러리'를 만들겠다는 콘텐츠 플랫폼을 보이콧하자는 게시물이 SNS에 퍼지는 등, AI 콘텐츠에 대한 기대가 커지는 만큼, 거부감도 확산하고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김준희, 영상출처 : 더우인)