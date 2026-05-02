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사상 첫 청와대 노동절 기념식…"저는 소년 노동자"

강민우 기자
작성 2026.05.02 06:22 조회수
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<앵커>

63년 만에 노동절이란 이름을 되찾은 어제(1일), 청와대에선 노동절 기념식이 처음 열렸습니다. 양대 노총 위원장을 초청한 이재명 대통령은 "자신도 소년 노동자였다"며 일터의 안전과 노동의 기본권을 강조했습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

어제 오전 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식.

63년 만에 '근로자의 날'에서 '노동절'이란 이름을 되찾고, 법정공휴일로 지정된 이후 처음 열린 공식 기념식입니다.

기념식이 청와대에서 열린 것도, 양대노총 위원장이 둘 다 참석한 것도 이번이 사상 처음입니다.

경총회장도 기념식에 함께했습니다.

이재명 대통령은 기념사에서 "소년공 출신 대통령으로서, 막중한 사명감으로 노동자의 목소리에 화답하겠다"면서 일터의 안전과 노동 기본권을 보장하겠다고 다짐했습니다.

[이재명 대통령 : 저는 소년 '노동자'였고 지금도 그 노동자의 이름이 자랑스럽습니다.]

특히 '노동 존중 사회'와 '기업하기 좋은 나라'는 양립할 수 없는 게 아니라면서, '노사 상생의 생태계 조성'을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : '친노동은 반기업', '친기업은 반노동'이라는 이 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있을 것입니다.]

노동계와 경영계는 이런 말들을 남겼습니다.

[김동명/한국노동조합총연맹 위원장 : 노동절을 온전히 누리지 못하는 많은 노동자들이 있습니다. 돈벌이를 위해 위험을 감수해야 하는 노동자도 있습니다.]

[양경수/전국민주노동조합총연맹 위원장 : 관세와 전쟁의 여파로 치솟은 물가에 고통스러운 삶을 살아가는 노동자, 서민에게 코스피 6,000도 반도체 특수도 그림의 떡으로 보일 뿐입니다.]

[손경식/한국경영자총협회장 : (노동계도) 변화하는 산업 환경에 발맞춰 생산성 향상에 동참해주시고, 협력적 노사 문화 정착에 힘을 모아 주시기를 바랍니다.]

노동절을 계기로 모처럼 한자리에 모인 노사정이 노동 현안들의 해법 찾기에도 진전을 이룰지 주목됩니다.

(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 김진원)
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