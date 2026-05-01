돌아온 장유빈, GS칼텍스 매경오픈 2R 공동선두 점프

▲ 티샷 날리는 장유빈

GS칼텍스 매경오픈 골프대회 2라운드에서 지난해 LIV 골프에 진출했다가 국내 무대로 돌아온 장유빈이 선두에 나섰습니다.장유빈은 남서울 골프장에서 열린 2라운드에서 버디 5개와 보기 3개로 2언더파를 쳐 중간 합계 6언더파로 조민규, 이태희, 신상훈과 함께 공동 선두에 올랐습니다.장유빈은 지난 2024년 KPGA 투어에서 우승 2회, 준우승 5회의 성적을 거둔 뒤 큰 기대 속에 LIV 골프에 진출했지만 13개 출전 대회에서 모두 20위 밖의 저조한 성적을 거두면서 시드 확보에 실패해 국내로 유턴했습니다.올 시즌 LIV 골프에 진출한 김민규는 4타를 줄이면서 중간 합계 5언더파로 공동 5위에 자리했습니다.지난 시즌 우승자 문도엽은 이글 1개, 버디 6개, 보기 3개로 5언더파를 쳐 중간 합계 4언더파, 공동 13위로 순위를 끌어올렸습니다.지난주 우리금융 챔피언십에서 생애 첫 우승을 차지한 최찬은 중간 합계 1언더파로 공동 31위를 기록했고, 올 시즌 개막전인 DB손해보험 프로미오픈에서 우승했던 이상엽은 컷 탈락했습니다.(사진=대회 조직위원회 제공, 연합뉴스)