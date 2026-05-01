[날씨/XR] 수도권 중심 '대기질 나쁨'…비 내리며 해소

내일(2일) 수도권을 중심으로 공기 질이 탁하겠습니다.



서풍을 타고 국외 먼지가 날아들면서 수도권은 일평균 대기질 나쁨 수준이 예상되고요, 그 밖의 서쪽 지역도 오전에 나쁨 수준 보이겠습니다.



먼지는 모레 비가 내리면서 해소가 되겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 수도권에 5~20mm. 남부지방에는 남해안에 최고 60mm, 제주 산지에는 최고 120mm 이상의 많은 비가 쏟아지겠습니다.



비는 일요일 새벽에 서쪽 지역부터 시작이 돼서 오전에 전국으로 확대가 되겠고요, 남서쪽에서 다가오는 저기압이 다량의 수증기를 몰고 오면서 제주를 중심으로 새벽부터 오전 사이 시간당 최대 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠습니다.



또 남해안과 제주를 중심으로는 비가 오는 동안 돌풍과 벼락이 치는 곳도 있어 주의하셔야겠습니다.



다음으로 위성 영상 보겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



다만 밤부터는 차츰 흐려지겠고요, 내일은 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



오전까지는 서해안에 안개도 짙게 끼겠습니다.



아침 기온은 서울이 10도로 오늘보다 4도가량이 낮아져 쌀쌀하겠습니다.



낮 기온은 서울 23도로 오늘과 비슷하겠지만, 남서풍이 불어 들면서 대구는 26도까지 오르겠습니다.



일요일에 비는 일부 중부와 경북을 중심으로 월요일 아침까지 이어지겠고요, 이후로는 맑은 하늘이 드러나면서 어린이날은 대체로 맑고 따뜻하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)