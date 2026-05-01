뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이란 우라늄 빼내겠다"…45분간 '새 군사작전' 보고

유덕기 기자
작성 2026.05.01 20:50 수정 2026.05.01 20:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 탈취하겠다는 의지를 강조하면서, 군사 작전 가능성까지 시사했습니다. 새로운 군사 작전 선택지까지 보고 받은 것으로 전해졌습니다.

보도에 유덕기 기자입니다.

<기자>

트럼프 미 대통령은 이란과 협상에 진척이 없음을 인정했습니다.

이란 지도부 붕괴로 운동선수로 따지면 3군급을 상대하고 있기 때문이란 이유를 댔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란 지도부는 매우 어려운 상황에 처해 있습니다. 리더십을 포함해서 아무것도 제대로 돌아가지 않습니다. (원래의) 핵심 지도부도, 2군 지도부도 모두 사라져 지금은 완전 새로운 상대인 3군 지도부들을 상대해야 하는 상황입니다.]

이란이 핵무기를 갖도록 내버려두지 않겠다면서 고농축 우라늄은 못 받으면 빼앗겠다고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 (고농축 우라늄을) 차지할 것입니다. 어떤 수를 써서라도 차지할 것입니다. 그들이 우리에게 양보하든가, 그렇지 않다면 우리가 고농축 우라늄을 가져갈 것입니다.]

군사 작전도 배제하지 않겠다는 의지로 읽히는데, 트럼프 대통령이 어제(30일) 새로운 군사 작전 계획을 브리핑받았다는 보도가 나왔습니다.

이스라엘 방송에 따르면 미군 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관과 댄 케인 합참의장이 45분간 보고했습니다.

미군 특수부대의 이란의 농축 우라늄 탈취 작전도 선택지 중 하나로 전해졌습니다.

방공미사일 요격도 피할 수 있는 장거리 극초음속 무기 '다크 이글'을 중동에 배치해달라고 미 중부사령부가 요청했다는 보도도 나왔습니다.

트럼프 행정부는 의회 승인 없이 군사 작전을 할 수 있는 60일 시한을 인정하지 않으려는 뜻도 피력했습니다.

[피트 헤그세스/미국 국방부(전쟁부) 장관 : 이란과 현재 휴전 상태에 있습니다. 우리가 이해하기로는 휴전 기간 동안 시한이 일시 정지되거나 멈춘다는 것을 의미합니다.]

이스라엘에서도 대 이란 공습 준비 움직임이 뚜렷해져, 탄약과 장갑차 등 미국산 군사 장비 6천500톤이 이스라엘에 도착했습니다.

{영상편집, 채철호, 디자인 : 이예솔·장채우)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지