god 박준형 "내 덕에 아이돌들 연애 가능"…'미우새'서 노하우 공개

SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 데뷔 30주년을 맞이한 H.O.T. 토니안, 문희준을 축하해주기 위해 1세대 아이돌들이 총출동한 모습이 공개된다.



1996년 데뷔해 대한민국을 휩쓸었던 원조 1세대 아이돌 H.O.T. 토니안, 문희준과 H.O.T.의 세기의 라이벌이자 엄청난 인기를 얻었던 젝스키스의 장수원, 그리고 god 박준형이 최근 H.O.T. 데뷔 30주년을 축하하기 위해 모였다.



'미우새' 스튜디오 녹화에 스페셜 MC로 출격한 강남 역시 "이렇게 네 명이 모이니까 신기하다"며 뭉클한 감정을 드러냈다. 오랜만에 모인 이들은 히트곡에 맞춰 즉석 댄스를 선보였고, 30년이 지났음에도 불구하고 녹슬지 않는 실력을 뽐내 감탄을 자아냈다. 하지만 이내 금세 지치는 모습을 보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



토니안, 문희준은 96년도 데뷔와 동시에 'H.O.T. 신드롬'으로 뉴스에 등장한 사연부터, 전국의 학교에 '조퇴 금지령'까지 내려왔던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.



이에 장수원 역시 젝스키스도 뉴스에 등장했던 적이 있다고 전했다. 바로 젝스키스 해체 전, 마지막 공연 당시 공연장에서 큰 사고가 생겼던 것. 사건의 전말을 들은 사람들은 "정말 몰랐다", "사실이냐"며 충격에 입을 다물지 못했다. 모두를 놀라게 한 사고의 내막은 방송에서 공개될 예정이다.



한편, 아이돌 최초 열애설 기자회견의 주인공인 god 박준형은 "내 덕에 아이돌들이 연애할 수 있었다"며 폭탄 발언을 던져 현장을 발칵 뒤집었다. 이에 이들은 바쁜 활동 중에도 남몰래 데이트를 할 수 있었던 노하우를 공개했다.



특히 토니안은 H.O.T. 시절 방송국에서 은밀히 연애를 할 수 있었던 이유와 비밀 데이트 장소를 밝혔다. 토니안의 이야기에 문희준은 "난 처음 듣는 이야기다"라며 배신감을 드러냈다는 후문이다. 과연 남몰래 연애를 할 수 있었던 토니안만의 비밀연애 노하우는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.



H.O.T. 데뷔 30주년 파티 현장은 5월 3일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)