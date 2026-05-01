"이란 전쟁 발발 후 선박 200여 척 호르무즈 해협 탈출"

▲ 호르무즈 해협

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 두 달이 지난 가운데 호르무즈 해협 봉쇄를 뚫고 약 200척의 선박이 탈출에 성공한 것으로 나타났다고 AFP 통신이 1일(현지시간) 전했습니다.해운 데이터 분석업체 AXS 마린에 따르면 지난달 29일 기준 걸프 해역에 남아 있는 모든 종류의 상선 수는 913척으로 파악됐습니다.전쟁이 시작된 2월 28일 당시 1천114척에서 약 18% 감소한 수칩니다.약 200척의 선박이 이 기간에 호르무즈 해협을 통과해 빠져나간 것으로 추정됩니다.세부적으로 현재 걸프 해역에는 270척 이상의 유조선과 약 20척의 액화천연가스(LNG) 운반선, 그리고 30여 척의 액화석유가스(LPG) 운반선이 남아 있습니다.다만 이 수치에는 원유 산업 지원선 등 애초 해역을 떠날 계획이 없는 선박도 포함돼 있어 실제 봉쇄로 발이 묶인 선박 수와는 차이가 있을 수 있습니다.해운 데이터 업체 케이플러(Kpler)의 자료에 따르면 의약품, 식료품, 가구, 산업용 부품 등을 실은 컨테이너선은 118척으로, 이 중 30척은 이란 선적입니다.전쟁 초기 155척과 비교하면 역시 감소한 수칩니다.15척은 세계 최대 해운사인 MSC(이탈리아-스위스 합작) 소속으로, MSC는 이 중 4척을 호르무즈 해협을 통해 빠져나오게 했으나 이 가운데 2척은 이란에 나포됐습니다.세계 2위 해운사인 덴마크의 머스크(Maersk)는 전쟁 초기와 동일하게 6척의 컨테이너선을 걸프 해역에 남겨두고 있습니다.3위인 프랑스의 CMA CGM은 초기 15척 중 2척을 탈출시켜 현재 13척이 남아 있습니다.중국원양해운(COSCO)은 2척이 빠져나온 후 현재 2척이 남아있고, 독일 하팍로이드의 컨테이너선도 7척 중 6척으로 줄었습니다.이란의 공격 위험에 대비해 GPS 신호를 비활성화하거나 위조한 상태로 항해하는 선박 비율도 지난달 29일 기준 31%에 달했습니다.전쟁 발발 전 16%에서 크게 증가한 수칩니다.미국 도널드 트럼프 행정부는 호르무즈 해협의 통항 재개를 위해 '해양 자유 연합'이라는 새로운 국제 연합체를 구상하고 있습니다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 입수한 미 국무부 문건에 따르면 미국 주도 연합체는 호르무즈 해협 통항을 위한 정보를 공유하고, 외교적으로 협력하며, 제재를 집행할 예정입니다.미국의 이런 움직임에 영국과 함께 호르무즈 해협 재개를 위한 국제회의를 주도해 온 프랑스 측은 미국 주도 연합이 자신들의 계획과 "경쟁 관계에 있지 않다"고 밝혔습니다.중동을 방문 중인 장 노엘 바로 프랑스 외무 장관은 1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 기자들과 만나 미국의 작전은 "우리가 수립한 것과는 성격이 다릅니다. 이는 일종의 보완책"이라고 말했습니다.바로 장관은 프랑스가 미국 주도 국제 연합에 참여할 것인지 묻는 말엔 현 단계에서 언급할 수 없다며 "영국-프랑스의 공동 임무는 현재 막바지 단계에 있으며 계획이 최종 확정됐고, 나는 이 지역의 가장 가까운 파트너 여러 곳에 이 임무의 구상을 제시하기 위해 왔다"고 설명했습니다.영국과 프랑스는 전후 호르무즈 해협 통항 안전을 지원할 다국적 임무 창설을 목표로 지난달 국제 정상회의와 군사회의를 잇달아 열었습니다.한국을 비롯한 40여 개국이 이들 회의에 참여했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)