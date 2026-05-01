"트럼프, 45분간 새 군사옵션 보고받아…'최후의 일격' 고려"

▲ 트럼프 미 대통령

미군이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란에 대한 새로운 군사작전 계획을 브리핑했습니다.최첨단 무기체계의 중동 배치도 검토하는 등 전운이 다시 짙어지는 분위깁니다.1일(현지시간) 이스라엘 N12 방송에 따르면 미군의 중동 지역 작전계획을 총괄 지휘하는 중부사령부(CENTCOM)의 브래드 쿠퍼 사령관과 댄 케인 미군 합참의장은 미 동부시간으로 지난달 30일 45분에 걸쳐 트럼프 대통령에게 이란 작전 계획을 브리핑했다고 미국 고위급 관리 2명이 전했습니다.N12는 미국과 이스라엘이 이란에 대한 기습적인 공습을 감행하기 이틀 전인 지난 2월 26일에도 트럼프 대통령이 비슷한 브리핑을 받았으며, 이것이 그의 전쟁 개시 결단에 영향을 미쳤다고 지적했습니다.그러면서 "트럼프 대통령이 이란과의 협상에서 교착 상태를 타개하거나, 혹은 종전에 앞서 최후의 일격을 날리고자 적대행위를 재개하는 것을 진지하게 검토한다는 것을 시사한다"고 해설했습니다.복수의 소식통은 미군 중부사령부가 이번에 이란에 대한 단기적이면서도 강력한 공습 계획을 마련했고, 주요 인프라를 집중적으로 겨냥할 가능성이 높다고 전했습니다.다른 한 소식통은 상선과 유조선 통항 재개를 위해 호르무즈 해협 일부를 장악하는 방안도 트럼프 대통령에게 제시됐을 수 있으며, 이 경우 지상군 투입이 포함될 수 있다고 전했습니다.이란의 농축 우라늄 재고를 탈취하기 위한 미군 특수부대 작전도 선택지 가운데 하나라고 N12는 부연했습니다.미군의 이 같은 움직임은 최근 이란 깊숙한 곳을 타격하기 위해 최신형 미사일의 중동 배치를 검토하고 나섰다는 관측과 맞물려 주목됩니다.블룸버그 통신은 미 중부사령부가 이란 탄도미사일 발사대를 직접 겨눌 수 있는 장거리극초음속무기(LRHW) '다크 이글'의 중동 전개를 요청했다고 익명의 관계자를 인용해 보도했습니다.다크 이글은 음속의 5배 이상으로 활공할 수 있고 방공미사일의 요격에 대응해 회피 기동까지 가능하도록 개발됐지만, 아직 실전에 배치된 적은 없습니다.