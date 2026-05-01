'아근진' 출격한 아이오아이 "전소미의 센터 독점? 불만 있어" 폭로

10년 만에 돌아온 아이오아이가 첫 완전체로 SBS '아니 근데 진짜!'에 출격했다. 이들은 10년간 쌓아왔던 멤버들 간의 폭로전부터 연애 스토리까지 거침없는 입담을 선보인다.



이날 최유정은 MC 카이와 특별한 인연이 있다고 말해 궁금증을 자아냈다. 그는 카이를 "저한테는 은인 같은 분"이라고 밝히며, 연습생 시절 카이의 직캠을 수없이 반복해 보며 춤을 연습해 가수가 될 수 있었다고 고백해 현장을 훈훈하게 만들었다. 이어 당시 연습했던 '으르렁' 무대를 재현했는데, 이에 카이 또한 즉흥으로 무대에 등장, 함께 멋진 퍼포먼스를 이어가 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.



10년 만의 컴백인 만큼 아이오아이 내 포지션 경쟁이 치열하다는 사실도 공개됐다. 특히 메인 보컬인 김세정과 유연정, 메인 댄서인 청하와 최유정이 서로를 라이벌로 지목했다. 이들은 '프로듀스 101' 당시 서로를 남몰래 견제했었다는 폭로가 이어지며 분위기가 더욱 뜨거워졌다. 이후 라이벌 간 맞대결로 역대급 무대가 펼쳐졌다고 하는데, 재결합한 아이오아이의 포지션 대결 무대는 방송을 통해 확인할 수 있다.



한편, 아이오아이 내 '영원한 센터' 전소미를 둘러싼 솔직한 속내가 공개돼 이목을 끌었다. 특히 '프로듀스 101'에서 원조 센터였던 최유정이 "10년 만에 다 같이 '픽미'를 추니 센터 욕심이 나더라"며 숨겨둔 야망을 공개해 현장에 긴장감을 더했다. 이에 전소미는 "언니들 뒤에 서야겠다고 생각해도 분위기상 결국 다시 그 자리로 가게 된다"며 센터로서 자신감을 드러냈다.



완전체로 돌아온 아이오아이의 다채로운 매력은 5월 4일 (월) 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)