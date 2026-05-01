민주 "국민의힘 공천 신청, 윤석열판 하나회 재집결…무슨 염치로"

▲ 더불어민주당 김현정 원내대변인

더불어민주당은 국민의힘의 6·3 재보궐선거 후보 공천 신청자들을 두고 "윤석열판 하나회의 재집결이 시작됐다"고 비판했습니다.김현정 원내대변인은 오늘 서면 브리핑에서 "윤석열의 차지철 정진석, 이용이 출마한다고 한다. 윤석열의 괴벨스 이진숙이 나선다고 한다"고 주장했습니다.김 원내대변인은 "국민이 아닌 권력만 보던 사람들, 국정이 아닌 대통령 심기만을 보좌하던 사람들이 무슨 염치로 나서나"라며 "국민의힘 공천은 쇄신이 아니라 윤석열 정부 부역자들의 귀환"이라고 규탄했습니다.이어 "국민의힘은 윤석열 정부와 단절하겠다더니 결국 '윤 어게인'으로 돌아가고 있다. 반성 없는 공천, 책임 없는 복귀, 부끄러움 없는 재활용"이라며 "쇄신을 말하려면 윤 어게인 세력부터 정리하라"고 강조했습니다.김병주 의원은 오늘 페이스북에 "내란 세력은 반성하지 않는다. 스스로 물러서지도 않는다"며 "정진석의 출마 선언이 바로 그 증거다. 폭풍우 속을 걷겠다 했지만, 그 폭풍우는 이 나라 민주주의를 향해 그들 스스로 일으킨 것"이라고 꼬집었습니다.윤건영 의원도 페이스북에 "반성하고 용서를 구하는 이는 한 명 없는데, 비서실장까지 했던 인사가 출마한다고 한다"며 "정치적 도리와 염치를 그다지 기대하지 않았지만, 이건 그 수준조차 안 된다"고 적었습니다.국민의힘은 이진숙 전 방송통신위원장을 대구 달성군에, 이용 전 의원을 경기 하남갑에 단수 공천했으며, 정진석 전 대통령 비서실장이 신청한 충남 공주·부여·청양의 공천 심사는 보류했습니다.(사진=연합뉴스)