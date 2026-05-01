장동혁, 노동절 일정 비우고 李정부 겨냥 SNS 여론전

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표는 노동절인 오늘(1일) 공개 일정 없이 SNS로 대여 여론전을 펼쳤습니다.장 대표는 페이스북 글에서 더불어민주당이 윤석열 정부의 조작수사·조작기소 의혹을 수사하는 특별검사법안을 발의한 것과 관련해 "끔찍하고 미친 짓"이라며 독설을 퍼부었습니다.이어 "국민을 개무시하는 짓, 국민에 대한 배신이자 날강도 짓"이라며 "평생 선량하게 산 국민들, 이재명 멱살 잡고 패대기 칠 일"이라고도 말했습니다.그러면서 "분노한 표심으로 심판해야 한다"며 "이번 지방선거, 국민을 배신한 범죄자들을 심판하는 선거"라고 적었습니다.장 대표는 또 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 피해자들의 유해 잔해물이 1년 넘게 방치된 상태였다는 언론 보도를 캡처해 올린 뒤 "총체적 부실"이라고 비판했습니다.그는 "이 대통령과 민주당은 피눈물 흘리는 유족들에게 미안하지도 않은가. 이 대통령은 유족들의 호소에 '내가 나선다고 특별히 뭐가 더 될 것 같지 않다'고 싸늘한 대답을 내놓았다"며 "참사까지도 내 편 네 편 따지는 '패륜 정치'"라고 썼습니다.장 대표는 지난달 6일과 22일 각각 인천, 강원 양양군을 찾아 "국민의 짐"(윤상현 의원), "결자해지"(김진태 강원도지사 후보) 등 쓴소리를 들은 이후 지역 방문을 더는 하지 않았습니다.장 대표는 오는 2일 박형준 부산시장 후보, 3일 추경호 대구시장 후보 선거사무실 개소식 참석으로 열흘 만에 지역 일정을 재개합니다.다만 지원 유세를 함께하지는 않을 예정입니다.