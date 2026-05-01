'포켓몬' 행사에 성수동 인파 밀집 신고…경찰 출동 소동

▲ 1일 소셜미디어에 공유된 성수동 거리 사진

오늘(1일) 오전 서울 성동구 성수동 일대에서 열린 일본 애니메이션 겸 게임 '포켓몬스터' 30주년 행사에 대규모 인파가 운집해 행사가 중단되고 경찰과 소방이 출동하는 소동이 벌어졌습니다.오늘 오전 10시 반부터 성수동 일대에선 '인파 밀집으로 안전이 우려된다'는 신고가 여러 건 접수돼 당국이 긴급히 현장 관리에 나섰습니다.다행히 부상자는 발생하지 않았습니다.포켓몬 코리아는 포켓몬스터 30주년을 맞아 성수동에 팝업스토어를 열고 게임을 하면 희귀 카드를 주는 이벤트를 진행했습니다.노동절 휴일 이른 오전부터 포켓몬 팬들이 몰리고, 인근 서울숲의 '2026 서울국제정원박람회'에 설치된 포켓몬 정원 관람객까지 섞이면서 SNS에는 성수동 골목이 사람으로 빼곡히 찬 사진과 우려 메시지가 올라왔습니다.실제로 서울시 추산 성수 카페거리 인파는 오전 10시 2만6천명에서 정오쯤 4만명까지 치솟았습니다.주최 측은 서울시 등의 요청에 따라 정오쯤 행사를 중단했습니다.이 과정에서 일부 참가자의 항의로 실랑이가 벌어지며 경찰이 중재에 나서기도 했습니다.(사진=엑스 계정 캡처, 연합뉴스)