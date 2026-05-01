한체대 실기 때 '뻥튀기'…"우리 아들" 어긋난 동료애

▲ 한국체육대학교

한국체육대학교에서 동료 교수의 자녀를 부정 입학시킨 의혹과 관련해 경찰이 이 대학 교수 3명을 검찰에 넘겼습니다.서울경찰청 광역범죄수사대는 최근 한국체대 A, B, C 교수와 B 교수의 아들 등 4명을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했습니다.A 교수는 2021학년도 정시 모집에 지원한 동료 B 교수의 아들 실기 점수를 부풀려 대학의 입시 업무를 방해한 혐의를 받고 있습니다.당시 실기 종목은 10m 왕복 달리기와 제자리멀리뛰기, 윗몸일으키기 등이었습니다.A 교수는 감독관으로 참여해 B 교수 아들의 윗몸일으키기 개수를 실제보다 더 많이 기록해 준 것으로 조사됐습니다.B 교수의 아들은 2분 동안 윗몸일으키기를 100회 남짓 했지만, 서류상으로는 140개 가까이 한 것으로 처리돼 높은 점수를 받았습니다.B 교수와 친분이 있던 C 교수도 범행을 함께 모의한 혐의를 받고 있습니다.C 교수는 실기시험 감독관으로 참여하면서 B 교수 아들의 수험번호 등을 다른 감독관에게 알려주며 잘 봐달라고 부탁하는 방식으로 범행을 도왔다고 경찰은 판단했습니다.B 교수의 아들은 해당 연도에 한국체대에 최종 합격했습니다.경찰은 지난해 첩보를 입수해 수사에 착수했으며, 10월에는 입시학생팀을 압수수색해 실기시험 영상을 확보했습니다.이 영상 분석을 통해 B 교수 아들의 윗몸일으키기 개수가 조작된 정황을 확인한 것으로 전해졌습니다.현재까지 대학 차원의 인사 조처는 내려지지 않은 상태입니다.경찰로부터 송치 사실을 통보받은 한국체대 측은 사법기관의 결정이 나오면 그에 맞춰 적절히 조치할 예정이라고 설명했습니다.A, B, C 교수는 이번 송치 결정과 관련한 질의에 아무런 답변을 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)