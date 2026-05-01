뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '한밑천 잡으려는 거냐' 발언, "어떤 이유로도 정당화될 수 없어"

여현교 기자
작성 2026.05.01 15:31 조회수
PIP 닫기
대한체육회와 유승민 회장이 중학생 복싱 선수 사고와 관련한 사무총장 막말 파문에 대해 "어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"며 대국민 사과를 했습니다.

대한체육회는 오늘 공식 입장문을 통해 "사무총장의 발언에 깊은 유감을 표한다"며 "선수와 가족, 국민께 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.

또 "공공기관으로서의 책무를 저버린 매우 중대한 문제"라며 사태의 심각성을 엄중히 인식하고 있다고 강조했습니다.

이번 사과가 나오게 된 배경은 김나미 대한체육회 사무총장의 '막말 파문' 때문입니다.

앞서 지난해 9월 전남 무안 중학교에 재학 중이던 A군은 대통령배전국시도 복싱대회 경기 도중 주먹을 맞고 쓰러져 의식불명 상태에 빠졌는데, 김 사무총장이 8개월째 의식불명인 선수의 가족에 대해 "아이는 처음부터 가능성이 없었다, 이미 뇌사다", "한밑천 잡으려는 건가" 등 막말을 쏟아낸 거로 전해졌습니다.

당시 A군 이송 과정에선 구급차가 길을 헤매는 등 응급 대처가 미흡해 '골든 타임'을 놓쳤다는 비판이 제기되기도 했습니다.

김 사무총장의 이런 발언이 언론을 통해 공개되면서 공분을 샀고, 대한민국 운동선수 학부모연대도 어제 성명을 통해 체육회의 공식 사과와 실질적 보상 마련을 요구했습니다.

비난 여론이 걷잡을 수 없이 확산하자 유승민 대한체육회 회장도 해외 일정을 전격 취소하고 조기 귀국길에 올랐습니다.

유승민 회장은 "어떠한 상황에서도 위로가 우선"이라며 귀국 즉시 가족을 찾아 직접 사과하고 지원 방안을 마련하겠다고 약속했습니다.

(취재 : 여현교, 영상편집 : 박진형, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
여현교 기자 사진
여현교 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지