트럼프, 이탈리아·스페인서도 미군 감축 고려 질문에 "아마도"

▲ 트럼프

독일 주둔 미군 감축을 검토하고 있다고 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 30일 이탈리아와 스페인에 대해서도 주둔 미군 감축을 고려할 수 있다는 입장을 보였습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 '스페인과 이탈리아에도 독일과 같은 조치를 검토할 것인가'라는 질문에 "아마도"라고 답했습니다.트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간 전쟁에서 미국이 유럽과 함께 우크라이나 문제를 도왔지만, 이란전에서는 미국이 필요로 할 때 유럽이 지원에 나서지 않았다는 점을 거듭 지적했습니다.트럼프 대통령은 "우리가 그들을 필요로 했을 때 그들은 없었다"며 "우리는 그 점을 기억해야 한다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다"면서 "조만간 결정이 내려질 것"이라고 밝혔습니다.유럽 전체 주둔 미군은 약 8만4천명 규모로, 이 가운데 독일에는 약 3만6천명이 주둔하고 있습니다.트럼프 대통령은 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에서 유조선 통행을 위한 군함 지원을 요청했으나, 나토 유럽 동맹국들이 이에 응하지 않자 강한 불만을 드러내며 공개적으로 비판해왔습니다.동맹국들이 미국의 요구에 부응하지 않은 데 대한 불만이 미군 재배치나 철수로 이어질 수 있다는 관측이 제기된 가운데, 트럼프 대통령이 실제 검토 가능성을 언급하면서 유럽 안보 태세에 미칠 영향에 관심이 쏠립니다.트럼프 대통령은 이란과의 협상 상황에 대해 "나와 몇 명을 제외하고는 아무도 협상 내용을 모른다"며 "그들은 정말로 합의하고 싶어 한다"고 거듭 밝혔습니다.미국의 대이란 해상 봉쇄 조치에 대해서도 "봉쇄의 힘은 정말 대단하다"며 "이란은 석유로 돈을 전혀 벌지 못하고 있다"고 말했습니다.또 "그들의 경제는 재앙 상태이니, 그들이 얼마나 더 버틸 수 있을지 보자"고 밝혔습니다.유가 상승과 관련해선 "전쟁이 끝나자마자 유가는 급락할 것(drop like a rock)"이라고 말했습니다.한편, 트럼프 대통령은 이란 축구 국가대표팀이 오는 6월 11일부터 7월 19일까지 개최되는 북중미 월드컵에 참가해도 괜찮다는 입장을 밝혔습니다.앞서 안전상 이유로 이란이 월드컵에 참가하는 것이 부적절하다고 밝혔던 입장에서 선회한 것입니다.트럼프 대통령은 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 이란의 월드컵 참가 가능성을 언급한 데 대해 "잔니가 그렇게 말했다면 나는 괜찮다"고 말했습니다.이란은 본선 진출권을 따내면서 벨기에, 뉴질랜드, 이집트와 함께 조별리그 G조에 편성된 상탭니다.경기는 미국 로스앤젤레스와 시애틀에서 치러집니다.트럼프 대통령은 지난달 12일에는 이란의 월드컵 참가가 안전상 이유로 부적절하다는 입장을 밝힌 바 있습니다.트럼프 대통령은 이날 중소기업 근로자 등에게 연방 공무원과 동일한 수준의 퇴직 저축 기회를 제공하고 자격을 갖춘 사람에게 최대 1천 달러의 매칭 자금을 지원하는 개인퇴직계좌(IRA) 가입을 장려하기 위해 웹사이트를 개설하도록 하는 행정명령에 서명했습니다.아울러 미국-캐나다 국경에서 와이오밍주까지 원유를 수송하는 파이프라인 건설 사업도 승인했습니다.