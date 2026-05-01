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이 대통령 지지율 64%로 전주 대비 3%p↓…민주 46%·국힘 21%

[한국갤럽]

이호건 기자
작성 2026.05.01 11:54 조회수
이 대통령 지지율 64%로 전주 대비 3%p↓…민주 46%·국힘 21%
▲ 이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다.

이재명 대통령 국정 지지율이 전주 대비 하락한 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.

한국갤럽이 지난달 28∼30일 전국 만 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과, 응답자 64%가 '잘하고 있다'고 평가했습니다.

이는 전주 대비 3%포인트 하락한 수치입니다.

'잘못하고 있다'는 응답은 26%로 직전 조사보다 1%p 올랐습니다.

'의견 유보'는 10%로 집계됐습니다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 '외교'와 '경제·민생'이 각각 17%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

부정 평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금'이 15%로 가장 많았고 '경제·민생·고환율'(13%), '외교'(9%), '부동산 정책'(7%) 순이었습니다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했습니다.

민주당은 전주보다 2%p 떨어진 반면 국민의힘은 1%p 올랐습니다.

조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당은 1%였습니다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.

표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.2%, 응답률은 13.3%입니다.

(사진=연합뉴스)
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