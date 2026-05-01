[자막뉴스] "일부 노동자 과도한 요구는 피해 준다"…"우리 아니고 LG U+ 얘기야" 외면

이재명 대통령이 일부 노동자의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다고 경고했지만, 삼성전자 노조위원장은 해당 발언이 타사 노조를 향한 것이라고 주장하고 나섰습니다.



삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고 아니냐는 질의에 "LG 유플러스 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니"라고 답했습니다.



그러면서 "저희처럼 납득 가능한 수준으로 해야 하는데"라고도 덧붙였습니다.



최근 LG유플러스 노조는 올해 임금 협상에서 영업이익의 30%를 성과급으로 요구했는데, 자신들은 영업이익의 15%를 성과급으로 요구한 만큼 과도하지 않다는 의미로 풀이됩니다.



자신들은 대통령의 비판 대상이 아니라는 겁니다.



하지만 LG유플러스 노조의 요구는 회사의 지난해 영업이익이 8천900억원이고, 임직원이 약 9천800명임을 고려하면 1인당 성과급은 2천700만원 수준입니다.



반면 삼성전자 노조의 요구대로면 올해 삼성전자 반도체 부문 임직원은 1인당 6억원에 가까운 성과급을 받을 것으로 예상됩니다.



게다가 국가 경제의 '기둥'이자 반도체 산업의 핵심인 삼성전자가 가지는 영향력이 LG유플러스와 비교하기는 어렵다는 지적도 나옵니다.



앞서 이 대통령은 어제 수석보좌관 회의에서 "일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 국민에게 지탄을 받게 된다면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다"고 말했습니다.



최근 여론조사기관 리얼미터 조사에서도 삼성전자 파업에 대해 응답자 69%가 "무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다"고 답한 것으로 나타났습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 박진형 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스부)