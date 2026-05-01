이 대통령 "노사, 등 돌려선 안 돼…'친노동은 반기업' 이분법 깨야"

<앵커>



노동절을 맞아 청와대에서 열린 기념식에서 이재명 대통령이 노사가 입장 차를 이유로 등 돌리거나 적대해선 안 된다며, 존중과 상생을 강조했습니다. '노동 존중 사회'와 '기업 하기 좋은 나라'는 양립할 수 있다며, 상생의 생태계를 조성해 진짜 성장을 실현하겠다고도 약속했습니다.



강민우 기자의 보도입니다.



<기자>



63년 만에 제 이름을 찾고 법정공휴일로 지정된 '노동절'을 맞아 열린 기념식에서 이재명 대통령은 '소년공'이었던 자신의 과거를 회상하며, 노동 존중 사회 실현을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 소년공 출신 대한민국 대통령으로 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠습니다.]



오늘(1일) 기념식에 각계가 함께 하는 것처럼 노동계와 경영계가 존중과 상생을 이어가야 한다고도 말했습니다.



[이재명 대통령 : 입장이 서로 다른 사람들이 언제나 그 생각이 똑같을 수는 없습니다. 그러나 차이를 이유로 등을 돌리거나 적대해서도 안 됩니다.]



이 대통령은 인공지능, 기후 위기 등 대전환의 시기 속에서 노동의 가치가 외면되지 않게 하겠다며, 일터의 안전은 결코 양보하거나 타협하지 않고, 고용 형태가 다르다고 차별받지 않게 하겠다고도 다짐했습니다.



또, 노동 존중 사회와 기업하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 게 아니라며, 노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다고도 다짐했습니다.



[이재명 대통령 : '친노동은 반기업', '친기업은 반노동'이라는 이 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있을 것입니다.]



오늘 기념식에는 노동계와 경영계, 시민사회 인사 등 120명이 자리했습니다.



청와대가 노동절 기념식을 개최하는 것, 그리고 양대 노총인 한국노총과 민주노총이 노동절 행사에 함께하는 건 이번이 처음입니다.



(영상취재 : 하 륭, 영상편집 : 유미라)