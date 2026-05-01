'설영우 선제골 기여' 즈베즈다, 세르비아컵 결승행

▲ 승리 소식을 전한 즈베즈다.

축구대표팀 풀백 설영우(27)가 츠르베나 즈베즈다의 세르비아컵 결승 진출에 힘을 보탰습니다.설영우는 1일 오전(이하 한국시간) 세르비아 우브의 드라간 자이치 경기장에서 열린 예딘스트보 우브와의 2025-2026 세르비아컵 준결승 원정경기에서 풀타임을 뛰며 즈베즈다의 2-1 승리에 기여했습니다.특히, 경기 초반부터 공격적으로 나서며 상대 수비를 압박하던 즈베즈다가 전반 7분 만에 터트린 선제골에 설영우가 관여했습니다.페널티지역 안 오른쪽에서 설영우가 올린 크로스를 제이 에넴이 헤딩슛으로 연결한 게 수비수에게 막힌 뒤 혼전 상황에서 프랭클린 테보 우체나가 오른발로 차넣어 즈베즈다가 앞서 나갔습니다.즈베즈다는 전반 43분 니콜라 파우노비치에게 헤더 동점 골을 허용했지만, 후반 22분 브루노 두아르테가 상대 페널티지역 오른쪽에서 왼발로 감아 찬 공이 상대 골문 왼쪽 구석으로 빨려 들어가 승부를 갈랐습니다.즈베즈다는 후반 42분 수비형 미드필더 마흐무두 바조의 퇴장으로 위기를 맞았으나 다시 잡은 리드는 끝까지 지켜냈습니다.이로써 즈베즈다는 결승에 올라 대회 6연패 도전을 이어갔습니다.즈베즈다는 세르비아컵에서 2020-2021시즌부터 5연패를 포함해 통산 최다 우승(8회)을 차지한 팀입니다.즈베즈다는 그라피차르 베오그라드를 역시 2-1로 누른 보이보디나와 오는 14일 우승을 다툽니다.2024년 여름 즈베즈다에 입단하며 유럽 무대에 처음 선 설영우는 올 시즌에도 '더블'(2관왕)을 바라볼 수 있게 됐습니다.앞서 즈베즈다는 지난달 27일 열린 세르비아 정규리그(수페르리가) 파르티잔과의 홈 경기에서 3-0으로 이겨 남은 4경기 결과에 상관없이 리그 9연패를 확정했습니다.설영우는 이날 팀의 세 번째 골을 넣어 조기 우승을 이루는 데 한몫했습니다.(사진=츠르베나 즈베즈다 구단 SNS, 연합뉴스)