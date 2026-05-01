이정후, 3경기 만에 멀티히트…9회 2아웃에서 역전 적시타

▲ 샌프란시스코 자이언츠의 이정후

미 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 3경기 만에 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 작성했습니다.이정후는 1일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스와 방문 더블헤더 2차전에서 4타수 2안타 1볼넷 1타점 1득점으로 활약했습니다.이정후가 한 경기에서 안타 2개 이상을 친 건 지난 달 27일 마이애미 말린스전 이후 4일 만입니다.이날 두 경기에서 8타수 2안타를 친 이정후의 시즌 타율은 전날 0.301에서 0.297(111타수 33안타)로 살짝 떨어졌습니다.출발은 썩 좋지 않았습니다.이정후는 더블헤더 1차전에서 4타수 무안타 2삼진을 기록했고 팀은 2-3의 뼈아픈 역전 끝내기 패를 당했습니다.그러나 이정후는 곧바로 열린 더블헤더 2차전에 7번 타자 우익수로 선발 출전해 1차전 부진을 만회했습니다.첫 안타는 0-2로 뒤진 2회초 공격 때 나왔습니다.1사 1루에서 좌완 선발 팀 마이자를 상대로 우전 안타를 기록했습니다.볼카운트 1볼 2스트라이크에서 4구째 낮은 슬라이더를 받아쳐 출루에 성공했습니다.이정후의 안타로 샌프란시스코는 1사 1, 3루 기회를 잡았으나 후속 타선의 침묵으로 득점하지 못했습니다.0-2로 뒤진 4회초 공격에선 선두 타자로 나와 바뀐 투수인 우완 놀런 호프만을 상대로 유격수 뜬 공으로 아웃됐습니다.두 번째 출루는 2-4로 뒤진 6회초 공격 때 나왔습니다.선두 타자로 나선 이정후는 우완 조너선 보울런을 상대로 높은 공을 참아내며 볼넷을 얻어 출루에 성공했고, 루이스 아라에스의 적시타 때 득점했습니다.이정후는 7회초 공격에서 우익수 뜬 공으로 아웃됐으나 4-4로 맞선 9회초 2사 1, 3루에서 결정적인 한 방을 때렸습니다.그는 좌완 불펜 호세 알바라도의 몸쪽 높은 시속 160.8㎞ 싱킹 패스트볼을 걷어내 중전 적시타를 터뜨렸습니다.이정후의 적시타로 샌프란시스코는 5-4로 경기를 뒤집으며 연패를 끊을 기회를 잡았습니다.그러나 샌프란시스코는 9회말 마지막 수비에서 한 점을 내줘 연장 승부치기에 들어갔고, 연장 10회초 무사 1, 3루 기회를 살리지 못했습니다.그리고 연장 10회말 수비에서 상대 팀 앨릭 봄에게 끝내기 희생타를 허용하며 5-6으로 패했습니다.샌프란시스코는 지구 최하위에 머물러있던 필라델피아에 3연전을 모두 내주며 큰 타격을 받았습니다.이정후는 앞선 더블헤더 1차전에서 필라델피아 선발로 나선 좌완 특급 크리스토페르 산체스에게 꽁꽁 묶였습니다.도미니카공화국 출신의 산체스는 올 초 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국과 8강전 선발 투수로 나선 선수로, 한국 팬들에게 익숙합니다.당시 한국 타선은 5회까지 산체스에게 2안타 8삼진으로 무득점 했고, 이정후 역시 출루에 실패했습니다.이정후는 이날 산체스를 세 차례 맞대결에서 범타 1개와 삼진 2개로 물러났습니다.2-1로 앞선 9회초 마지막 공격에선 바뀐 좌완 투수 타너 뱅크스를 상대로 바깥쪽 높은 스위퍼를 쳤다가 좌익수 뜬 공으로 물러났습니다.(사진=게티이미지)