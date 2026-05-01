이 대통령 "노사, 차이를 이유로 등 돌리거나 적대해선 안 돼"

▲ 이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다.

이 대통령이 노동절(1일)을 맞아 열린 기념식에서 노사에 대해 "입장이 다른 사람들이 언제나 그 생각이 똑같을 수는 없다"며, "그러나 차이를 이유로 등을 돌리거나 적대해서도 안 된다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(1일), 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 "이 행사뿐만 아니라 노동계와 경영계가 함께하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여준다고 생각한다"면서 이와 같이 말했습니다.그러면서, "오늘의 대화는 앞으로도 계속 되어야 한다"며, "이 자리에서 나눈 이야기를 일터의 변화로, 국민의 삶을 바꾸는 정책으로 이어가겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 "인공지능(AI)는 산업의 판을 뒤흔들며 일하는 방식을 바꾸고 있다"면서, "기술 발전에 따라 기계와 인공지능이 인간노동의 대부분을 대체하게 될 거라는 전망이 우세하다"고 진단했습니다.그러면서, "생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다. 국민 대다수인 노동자의 미래가 없는 성장은 진짜 성장이라고 할 수 없다"고 강조했습니다.이어 "정부는 대전환의 과정에서 일하는 국민 한 분 한 분이 더 안전하고, 더 공정하며, 더 당당하게 자신의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 각별히 살피겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 나라를 반드시 만들겠다"면서, "안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌, 국가와 기업이 반드시 지켜야 할 기본적인 책무라는 점을 분명히 하겠다"고 약속했습니다.또, "고용형태와 일하는 방식이 다르다는 이유로 권리의 크기는 달라져서는 안 된다"며, "정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지, 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 살피겠다"고 말했습니다.이 대통령은 "노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 충분히 양립할 수 있다"고도 말했습니다.이 대통령은 "'친노동은 반기업', '친기업은 반노동'이라는 낡은 이분법을 깰 때 우리는 더 나은 미래로 나아갈 수 있다"며, "노동 존중은 단지 배려나 시혜의 문제가 아니다"고 강조했습니다.이어 "노동 존중은 단지 배려나 시혜의 문제가 아니다. 노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고, 지속 가능하지 않다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "노동이 있는 성장이야말로 곧 미래가 있는 성장"이라며, "노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 '진짜 성장'을 실현하겠다"고 다짐했습니다.이 대통령은 기념사에서 자신의 소년공 시절을 회상하며 "저는 소년 노동자였고 지금도 그 이름이 자랑스럽다. 그래서 '근로자의 날'이 아니라 '노동절'이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하게 다가온다"고 말하기도 했습니다.그러면서, "소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다"고 약속했습니다.정부는 지난해 명칭을 기존 '근로자의 날'에서 '노동절'로 환원했고 올해는 노동절을 법정 공휴일로 지정했습니다.오늘 노동절 기념식엔 양대 노총(한국노동조합총연맹, 전국민주노동조합총연맹) 주요 인사를 비롯해 노동계 원로, 공무원, 교원, 경영계와 시민사회 인사 약 120명도 함께 했습니다.청와대가 노동절 기념식을 개최하는 것, 그리고 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것도 처음 있는 일입니다.(사진=연합뉴스)