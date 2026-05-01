인판티노 FIFA 회장 4선 도전 발표…내년 3월 모로코 선거

▲ 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장

잔니 인판티노 FIFA 회장이 4번째 임기 도전을 공식화했습니다.로이터통신 등은 인판티노 회장이 오늘 캐나다 밴쿠버에서 열린 FIFA 총회 마지막 순간에 다음 회장 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다고 보도했습니다.차기 FIFA 회장을 뽑는 선거는 2030년 월드컵 공동 개최국인 모로코에서 현지시간으로 내년 3월 18일에 치러질 예정입니다.스위스·이탈리아 국적을 가진 인판티노 회장은 2016년 제프 블래터 전 회장이 비리 의혹으로 물러나자 5명이 후보로 나선 경선을 거쳐 FIFA 수장이 됐습니다.이후 2019년과 2023년에는 단독 출마해 경쟁 없이 연임에 성공했습니다.FIFA 회장의 임기는 4년이며, 연임 횟수에 제한이 없다가 2016년에 합산 임기를 최대 12년으로 제한하는 규정이 신설됐습니다.그러나 인판티노 회장은 전임 회장이 물러난 뒤 취임한 터라 그의 첫 재임 기간 3년 반은 임기에 포함되지 않아 한 번 더 출마할 수 있는 상황입니다.인판티노 회장이 내년 선거에서 당선되면 2031년까지 FIFA를 이끌게 됩니다.인판티노 회장은 총회에서 "오늘부터 FIFA 회장 선거 기간이 시작된다"면서 4선 도전 기회를 얻게 된 데 대해 "영광스럽고 동시에 겸손한 마음"이라고 말했습니다.인판티노 회장은 이번에도 마땅한 경쟁자가 없어 4선이 유력한 상황입니다.(사진=게티이미지)