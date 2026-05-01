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박왕열 마약 공급책, 태국서 호화 생활 누리다 국내 송환

이호건 기자
작성 2026.05.01 09:37 조회수
박왕열 마약 공급책, 태국서 호화 생활 누리다 국내 송환
'마약왕'으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 51살 최 모 씨가 오늘 태국에서 강제 송환됐습니다.

텔레그램에서 '청담', '청담사장' 등 활동명을 쓰던 최 씨는 오늘 오전 9시8분 국적기 편으로 인천국제공항에 도착했습니다.

최 씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의로 국내에서 체포영장이 발부됐습니다.

최 씨 가족은 청담동에 거액의 부동산을 보유하고, '슈퍼카'를 타고 다니는 등 호화 생활을 했던 것으로 전해졌습니다.

최근 태국에서 머물던 최 씨는 양국 경찰의 합동 작전에 검거됐습니다.

한국 경찰은 지난 3월 25일 필리핀에서 강제 송환된 박왕열을 수사하는 과정에서 최 씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했습니다.

이후 경기남부청 마약·국제범죄수사대를 집중 수사관서로 지정해 최 씨 관련 5개 사건을 병합해 행적을 추적했습니다.

그 결과 2018년 이후 출국 기록이 없던 최 씨가 태국 거주 중이라는 첩보를 입수했습니다.

양국 경찰은 사뭇쁘라깐 주에 있는 고급주택 단지에서 사흘간 합동 잠복 작전을 펼친 끝에 지난달 10일 불법체류 혐의로 최 씨를 검거했습니다.

공조 요청이 접수된 지 7일 만의 검거였습니다.

양국 경찰이 그동안 쌓아온 긴밀한 협력 관계가 배경이 됐다는 게 한국 경찰청의 설명입니다.

최 씨 신병을 확보한 한국 경찰청은 박왕열과 공모한 마약범죄 혐의뿐 아니라 여권법 위반 등 범죄 전반에 대해 수사를 이어갑니다.

서울 강남 일대에 뿌려졌던 다량의 케타민과 엑스터시도 최 씨와 연루됐다는 의혹도 있어 수사가 진행되면서 밀반입한 마약류 규모는 더 커질 수도 있습니다.

경찰은 최 씨의 범죄 수익도 추적해 환수할 방침입니다.
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