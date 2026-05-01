오늘부터 항공사 유류할증료 2배↑…저수익 노선 감편 속속 확대

▲ 공항 자료사진

중동 전쟁으로 국제 유가가 고공 행진하면서 이번 달 발권되는 항공권에는 전월보다 약 2배 높은 유류할증료가 붙습니다.여전히 수익성 악화를 면치 못하는 항공사들은 채산성이 낮은 노선을 중심으로 운항 축소 규모를 확대하는 모양새입니다.1일 업계에 따르면 이번 달 발권하는 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용됩니다.2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 33단계가 적용된 것은 이번이 처음으로, 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐습니다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액입니다.유류할증료 단계를 기반으로 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정·부과하는 방식입니다.대한항공은 이달부터 편도 기준 최소 7만 5천 원에서 최대 56만 4천 원의 유류할증료를 부과합니다.지난달(4만 2천 원∼30만 3천 원) 대비 1.8∼1.9배 오른 수준입니다.거리가 가장 짧은 후쿠오카·칭다오 노선 등에는 7만 5천 원이, 가장 먼 뉴욕·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선 등에는 56만 4천 원이 붙습니다.아시아나항공의 이번 달 국제선 유류할증료도 편도 기준 8만 5천400원∼47만 6천200원으로 지난달(4만 3천900원∼25만 1천900원) 대비 2배가량 올랐습니다.국내 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공은 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 52∼126달러의 유류할증료를 부과합니다.지난달에는 29∼68달러 수준이었습니다.이러한 유류할증료 상승으로 소비자들의 항공권 부담이 커지고 있지만, 그 상승분이 항공사들의 유가 부담을 상쇄할 정도는 아닌 상황입니다.한 LCC의 경우 지난달 기준 유류비 부담이 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 증가한 것으로 분석됐는데, 유류할증료로는 증가분의 절반만을 충당할 수 있는 것으로 전해졌습니다.이에 따라 수익성이 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄이는 움직임이 확대되고 있습니다.아시아나항공은 당초 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회의 항공편 운항을 줄일 계획이었으나 최근 그 규모를 13회로 늘렸습니다.진에어는 지난달 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 비운항한 데 이어 이번 달에는 14개 노선에서 131편을 운항하지 않기로 했습니다.중장거리 노선에서 주로 운항하는 에어프레미아는 오는 7월 22편을 비운항하기로 일찍이 결정했습니다.인천∼다낭 8편, 로스앤젤레스(LA) 6편, 샌프란시스코·호놀룰루 각 4편입니다.아직 비운항을 검토하지 않는 대한항공도 상황을 계속 예의주시하는 것으로 전해졌습니다.항공업계 관계자는 "비상 경영체제로 전환해 비필수적인 운영 비용 집행을 줄이는 등 비용 절감 계획을 단계별로 시행하고 있다"고 말했습니다.