즈베즈다, 세르비아컵 결승행…설영우 '더블 도전'

▲ 세르비아컵 결승 진출 소식을 전한 즈베즈다.

츠르베나 즈베즈다의 세르비아 프로축구 정규리그 9연패에 쐐기를 박는 골을 터트렸던 축구대표팀 풀백 설영우(27)가 세르비아컵 결승 진출에도 힘을 보탰습니다.설영우는 오늘(1일) 오전(이하 한국시간) 세르비아 우브의 드라간 자이치 경기장에서 열린 예딘스트보 우브와의 2025-2026 세르비아컵 준결승 원정경기에서 풀타임을 뛰며 즈베즈다의 2대 1 승리에 기여했습니다.특히, 경기 초반부터 공격적으로 나서며 상대 수비를 압박하던 즈베즈다가 전반 7분 만에 터트린 선제골에 설영우가 관여했습니다.페널티지역 안 오른쪽에서 설영우가 올린 크로스를 제이 에넴이 헤딩슛으로 연결한 게 수비수에게 막힌 뒤 혼전 상황에서 프랭클린 테보 우체나가 오른발로 차넣어 즈베즈다가 앞서 나갔습니다.즈베즈다는 전반 43분 니콜라 파우노비치에게 헤더 동점 골을 허용했지만, 후반 22분 브루노 두아르테가 상대 페널티지역 오른쪽에서 왼발로 감아 찬 공이 상대 골문 왼쪽 구석으로 빨려 들어가 승부를 갈랐습니다.즈베즈다는 후반 42분 수비형 미드필더 마흐무두 바조의 퇴장으로 위기를 맞았으나 다시 잡은 리드는 끝까지 지켜냈습니다.이로써 즈베즈다는 결승에 올라 대회 6연패 도전을 이어갔습니다.즈베즈다는 세르비아컵에서 2020-2021시즌부터 5연패를 포함해 통산 최다 우승(8회)을 차지한 팀입니다.즈베즈다는 그라피차르 베오그라드를 역시 2대 1로 누른 보이보디나와 오는 14일 우승을 다툽니다.2024년 여름 즈베즈다에 입단하며 유럽 무대에 처음 선 설영우는 올 시즌에도 '더블'(2관왕)을 바라볼 수 있게 됐습니다.앞서 즈베즈다는 지난달 27일 열린 세르비아 정규리그(수페르리가) 파르티잔과의 홈 경기에서 3-0으로 이겨 남은 4경기 결과에 상관없이 리그 9연패를 확정했습니다.설영우는 이날 팀의 세 번째 골을 넣어 조기 우승을 이루는 데 한몫했습니다.(사진=츠르베나 즈베즈다 구단 SNS, 연합뉴스)