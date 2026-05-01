박해민, 공수에서 결정적 활약…LG '악몽 탈출'

<앵커>



프로야구에서 사상 첫 '3연속 연장 끝내기 패배'라는 악몽을 겪었던 LG가 천신만고 끝에 KT를 누르고 연패를 끊었습니다. 박해민 선수가 고비 때마다 공수에서 결정적인 활약을 펼쳤습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



KT에 3:0으로 앞서가다 5:3 역전을 허용한 6회, KT 김현수의 적시타성 타구를 LG 중견수 박해민이 환상적인 다이빙캐치로 낚아챕니다.



박해민은 1점 뒤진 8회초 공격에서도 결정적인 활약을 펼쳤습니다.



오스틴이 홈으로 달리다 넘어지며 아웃돼 LG의 기세가 꺾이는 듯했던 순간, 천금 같은 좌전 적시타를 터뜨려 승부를 원점으로 돌렸습니다.



이어진 구본혁의 적시타로 리드를 잡은 LG는 9회말 함덕주가 노아웃 1-2루 위기를 무실점으로 막아내 1점차 승리를 지키고 3연패에서 탈출했습니다.



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한화는 SSG에 이틀 연속 뼈아픈 패배를 당했습니다.



선발 류현진이 5회까지 퍼펙트 행진을 이어가다 6회초 SSG 최지훈에게 번트 안타로 첫 출루를 허용했고, 이후 급격히 흔들리며 무더기 안타와 치명적인 수비 실수를 더해 6회에만 대거 6점을 내주고 무너졌습니다.



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두산은 5:5 동점이던 8회 만루 기회에서 터진 박준순의 싹쓸이 2루타로 삼성을 꺾고 2연승을 달렸습니다.



NC는 선발 테일러의 6이닝 2실점 호투와 데이비슨의 2안타 3타점 활약으로 KIA를 꺾고 KIA와 공동 5위에 올랐습니다.



롯데는 선발 비슬리의 6이닝 1실점 호투와 6회에 나온 키움의 2차례 치명적인 수비 실수로 3:1 역전승을 거뒀습니다.



(영상편집 : 하성원)