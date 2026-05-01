관리 부실로 늑구 탈출?…포착된 정황들

<앵커>



대전의 명물이 된 늑구가 탈출한 게 동물원의 관리 부실 때문인 정황이 포착됐습니다.



TJB 김철진 기자가 동물원 내부 순찰 일지를 확보했습니다.



<기자>



오월드가 밝힌 늑구의 탈출 지점은 늑대 방사장 아래쪽, 즉 비탈면의 하부 지점입니다.



늑대사 울타리는 지표면 아래에는 시멘트와 철근으로, 지표면 위에는 2.5mm와 1.2mm 두께 철망이 이중으로 구성돼 있는데, 비탈면 울타리 아래 흙이 쌓이기 시작했고 이곳 철망이 녹슬며 늑구가 탈출했다는 게 지금까지의 설명입니다.



취재진이 확보한 오월드 순찰일지입니다.



매일 오전과 오후, 울타리 주변 훼손 여부와 구덩이 발생 여부를 점검하도록 돼 있습니다.



하지만 늑구 탈출 전까지 여러 사육사들의 점검이 이뤄졌음에도 울타리 앞 쌓인 토사와 부식된 철망은 확인되지 않았습니다.



이상징후는 결국 늑구가 탈출한 당일, 개체 수 점검이 이뤄지고 나서야 감지됐습니다.



현재 오월드에서는 기존 늑대사파리 바깥에 이중 울타리 설치 작업이 진행 중입니다.



하지만 시설물 보강에 앞서 이를 운용하고 관리하는 시스템을 정비해야 한다는 지적이 나옵니다.



인력이 근본적으로 부족한 상황에서 당연한 결과라는 지적도 나옵니다.



1명의 사육사가 3천680㎡, 약 1천100평 부지의 늑대 사파리뿐 아니라 2~3개 사육 시설을 함께 관리하다 보니 제대로 된 점검이 불가능하다는 것입니다.



[송송이/대전충남녹색연합 활동가 : 인원이 당연히 부족하고요. 순찰 일지 같은 걸 보면 점검자가 혼자인 경우도 있고 하더라고요. (점검이) 제대로 이루어졌는지 이런 것을 확인할 필요가 있습니다.]



한편 늑구 탈출 원인 규명과 관련해 대전도시공사가 자체 감사를 하려다 논란이 되자, 대전시가 직접 감사를 하겠다고 밝힌 상황입니다.



(영상취재 : 최운기 TJB, 디자인 : 구하연 TJB, 자료제공 : 더불어민주당 박정현 의원실)



TJB 김철진