뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방화 가능성에 무게…숨진 남성 유서엔 '경제난'

손기준 기자
작성 2026.05.01 06:42 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경기 의왕 아파트 화재에 대해 경찰과 소방당국은 방화로 불이 시작됐을 가능성이 크다고 보고 오늘(1일) 합동감식에 나섭니다. 불이 난 14층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않아 피해가 더 컸던 것으로 나타났습니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

화재 원인 조사에 나선 경찰과 소방당국은 방화 가능성을 의심하고 있습니다.

[문흥식/경기 의왕소방서 화재예방과장 : 방화에 대해서 의심을 두고 있습니다. 정확한 물적 증거라든가 이런 것들이 확보가 돼야 정확하게 발표할 수 있는….]

실제로 화재 발생 직후 추락해 숨진 60대 남성이 작성한 유서가 발견됐는데, 경제적 어려움 등 신변을 비관하는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.

부부가 살던 아파트는 지난해 경매에 넘어가 지난 2월에 낙찰됐고, 지난달 소유권까지 넘어간 상태였습니다.

등기부 등본에는 가압류가 여러 차례 반복되는 등 경제적으로 어려웠던 정황이 나타나 있습니다.

경찰과 소방당국은 남성의 추락 경위와 함께 불이 시작될 당시 폭발이 왜 일어났는지 등을 조사하고 있습니다.

경찰 관계자는 "방화 가능성을 열어두고 화재 감식과 수사를 진행할 예정"이라고 전했습니다.

불이 난 아파트 14층에 스프링클러가 설치되지 않아 피해를 키웠다는 지적도 나옵니다.

해당 아파트 단지는 지난 2002년 6월에 준공됐는데, 당시 법령에서는 아파트와 같은 공동주택의 경우 16층부터 스프링클러 설치가 의무였습니다.

[아파트 거주자 : 시설 관리에 대한 부분들은 점검을 잘하고 있다고 느껴가지고. '14층 위로만, 그 위층으로만 스프링클러가 작동이 된다'라고 들었거든요.]

스프링클러 설치 의무는 지난 2005년 11층 이상 아파트 전 층으로, 2018년에는 6층 이상 아파트 전 층으로 점차 강화됐지만, 구축 아파트에 소급 적용되지는 않았습니다.

(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 강유라, VJ : 노재민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지