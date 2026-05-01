"'펑' 하더니 불길 치솟아"…불난 집 살던 부부 사망

<앵커>



어제(30일) 오전 경기 의왕시의 한 아파트에서 큰 불이 나서 5·60대 부부가 숨졌고 주민 6명이 다쳤습니다. 이 부부가 숨진 현장에서는 유서가 발견됐고, 경찰과 소방당국은 불을 질렀을 가능성이 크다고 보고 오늘 합동감식을 진행합니다.



임지현 기자입니다.



<기자>



시뻘건 불길과 함께 시커먼 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나와 아파트 옥상까지 치솟습니다.



[우리 라인이야 지금 막 위에서. (와 이거 어떡해?)]



순식간에 커진 불길에 멀리서도 검은 연기가 아파트 단지를 뒤덮은 게 보일 정도입니다.



어제 오전 10시 반쯤 경기 의왕의 20층짜리 아파트 14층에서 큰 불이 나고 사람이 추락했다는 119 신고가 접수됐습니다.



불길은 약 2시간 만에 잡혔지만 14층에 살던 60대 남성이 추락해 숨졌고, 집 안에서 50대 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



숨진 두 사람은 부부였습니다.



[임승규/사고 목격자 : 처음에는 뭐 펑 소리가 났어요. 맨 처음에는 펑 한 번 하고 그다음에는 두 번째 펑 하고 그다음에 사람이 뛰어내리고….]



화재가 난 아파트는 꼭대기층까지 검게 그을렸고 바닥에는 유리파편이 떨어져 있습니다.



주민 6명이 유리 파편에 맞거나 연기를 들이마셔 병원 치료를 받았고, 주민 12명은 자력으로 긴급 대피했습니다.



폭발과 함께 큰 불이 났다는 신고를 접수한 소방당국은 관할소방서 인력과 장비를 모두 동원하는 대응 1단계를 발령했고, 펌프차 등 장비 30여 대와 소방관 100여 명을 투입해 2시간 만에 불을 완전히 껐습니다.



[아파트 주민 : 폭탄 터지는 소리, 가스통 터지는 소리가 굉장히 크게 펑 하는 소리 가 났던 상황이에요. 연기가 처음에는 계속 나오다가 나중에는 불길도 더 크게 나오는 상황이었습니다.]



경찰과 소방당국은 숨진 부부가 살던 14층 집 안에서 불이 시작한 것으로 보고, 오늘 합동 감식을 진행합니다.



(영상편집 : 원형희, VJ : 노재민)