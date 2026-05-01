뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

63년 만의 '노동절'…청와대 첫 기념식에 양대노총 참석

정지연 기자
작성 2026.05.01 06:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

노동절은 1963년에 근로자의날로 이름이 바뀐 뒤 올해부터 다시 원래 이름을 되찾았습니다. 법정 공휴일로 지정된 오늘(1일) 서울 도심에서는 양대 노총의 집회가 열리고 청와대도 처음으로 노동절 기념식을 개최합니다.

정지연 기자입니다.

<기자>

5월 1일 노동절을 맞아 서울 도심 곳곳에서 양대 노총이 대규모 집회를 엽니다.

민주노총은 오늘 낮 1시부터 종로 등에서 사전 집회를 열고, 오후 3시 광화문 광장으로 모여 '세계 노동절 대회'를 진행합니다.

민주노총은 원청 교섭과 모든 노동자의 노동기본권 쟁취를 요구하며 시청광장을 거쳐 행진을 이어갈 예정입니다.

한국노총도 낮 2시부터 여의대로에서 수만 명이 참석하는 집회를 열고, 노동시간 단축과 산업안전 강화, 삶의 질 개선 등 현안과 관련해 노동 권익 향상을 요구할 계획입니다.

서울경찰청은 대규모 집회와 행진으로 교통혼잡이 예상된다며 시민 불편을 최소화하기 위해 교통경찰 200여 명을 배치해 관리에 나설 방침이라고 밝혔습니다.

'법정 공휴일'로 지정된 노동절을 맞아 청와대에서도 노동절 기념식이 개최됩니다.

청와대는 이재명 대통령이 노사정 주요 인사와 다양한 직종의 노동자 등 120여 명을 초청해 기념식을 연다고 밝혔습니다.

청와대에서 노동절 기념식을 개최하는 것은 사상 처음으로, 기념식에는 한국노총과 민주노총이 모두 참석합니다.

이재명 대통령은 "다시 찾은 노동절의 의미를 되새기며 노동의 가치에 공감하고 노동자의 헌신에 감사할 예정"이라고 그 뜻을 밝혔습니다.

(영상편집 : 김윤성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지