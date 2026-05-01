1. '공소 취소 권한' 특검법 발의…"셀프 사면" 반발



민주당이 윤석열 정부 검찰의 조작 기소 의혹을 수사할 특검 법안을 전격 발의했습니다. 국민의힘은 이재명 대통령 형사 사건의 공소 취소 권한을 부여한 '셀프 사면법'이라고 비판했습니다.



2. "과도한 요구, 다른 노동자에 피해"…'삼바' 파업



삼성전자 노조가 오는 21일부터 총파업을 예고한 가운데 이재명 대통령이 일부 노조가 과도한 요구를 하면 다른 노동자들도 피해를 입게 된다고 지적했습니다. 삼성 바이오로직스 노조는 오늘(1일)부터 닷새 동안 창사 이래 첫 전면 파업에 돌입합니다.



3. 63년 만의 '노동절'…대규모 집회·청 기념식



노동절을 맞아 서울 도심에서 양대 노총이 대규모 집회를 엽니다. 청와대는 양대 노총을 초청해 처음으로 노동절 기념식을 개최합니다.



4. "핵·미사일 기술 수호"…"대이란 행동 나설 수도"



이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국의 공격이 패배로 끝났다며 핵과 미사일 기술을 수호하겠다는 의지를 천명했습니다. 이스라엘은 위협을 제거하기 위해 조만간 이란에 대해 다시 공격에 나설 수 있다고 밝혔습니다.