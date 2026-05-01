"일부 노조의 과도·부당 요구, 다른 노동자에 피해"

<앵커>



이재명 대통령이 일부 노조가 과도한 요구를 해서 국민의 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다고 지적했습니다. 파업을 예고한 삼성전자 노조를 염두에 둔 발언이라는 해석이 나왔는데, 청와대는 원칙적인 이야기라고 설명했습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 "인공지능 대전환으로 노동과 산업 현장이 앞으로 근본적 변화에 노출되게 된다"면서 노사의 상생과 협력을 강조한 뒤 "사측은 노동자를 동반자로 대우하고, 노조도 책임 의식을 가져야 한다"며 '일부 조직 노동자들'을 겨냥해 이런 비판을 했습니다.



[이재명 대통령 : 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 됩니다.]



그런 행위를 '나만 살자'라고 규정하면서 '역지사지'를 해달라고 당부하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 누군가는 노동자이고 또 누군가는 사용자가 될 것이고, 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국의 구성원이다라고 생각하고 역지사지하면서….]



이재명 대통령의 발언은 최근 삼성전자 노동조합의 총파업 예고 등을 염두에 둔 거라는 해석을 낳았습니다.



청와대는 해당 사안에 대해 '노사 간 대화로 풀어야 한다'는 입장을 그동안 유지해 왔는데, 이 대통령의 발언은 원칙적 이야기라고 설명했습니다.



[강유정/청와대 수석대변인 : 어떤 특정 기업과 관련된 사안에 대해서 논의된 건 아니고요. 노동자와 사용자 그리고 국민 역시도 공생과 협력이 중요하다라는.]



다만 청와대는 삼성 노조의 파업과 관련한 여론 동향과 파업이 이뤄질 경우, 우리 경제에 미칠 영향을 분석한 보고서를 최근 작하기도 했는데, 그만큼 해당 사안을 예의 주시하고 있는 것으로 보입니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 최하늘)