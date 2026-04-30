대낮에 금은방서 금팔찌 훔친 대학생 2인조 구속

▲ 금은방 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

대낮 금은방에서 둔기로 진열장을 부수고 수천만 원 상당의 금팔찌를 훔쳐 달아난 대학생 2인조가 구속됐습니다.경기 광주경찰서는 오늘(30일) 법원이 특수절도 혐의를 받는 대학교 1학년생 A 군에 대해 어제 구속영장을 발부했다고 밝혔습니다.법원은 같은 혐의를 받는 동갑내기 B 군에 대해서도 오늘 구속 전 피의자 심문을 열고 구속영장을 발부한 상태입니다.A 군은 지난 27일 오후 3시 30분쯤 경기 광주시에 있는 금은방에서 귀금속을 구경하는 척하다가 둔기로 진열장을 깨고 금팔찌를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.A 군과 같은 대학교에 재학 중인 B 군은 A 군과 사전에 범행을 공모한 혐의를 받습니다.경찰은 사건 발생 1시간여 만에 A 군을 현장 부근 노상에서 긴급체포한 데 이어 그제 밤 경강선 경기광주역에서 B 군을 검거했습니다.피해를 본 금은방 업주는 금팔찌 등 10여 점이 없어져 5천만~7천만 원 상당의 피해를 봤다고 주장하고 있습니다.훔친 금품의 행방은 현재까지 확인되지 않고 있습니다.경찰 관계자는 "피의자들이 범행에 대해 전혀 말을 안 하고 있다"며 "장물을 회수하기 위해 유통 경로 등을 확인하고 있다"고 설명했습니다.