'선수 폭행 논란' 김승기 전 소노 감독 재심 기각…자격정지 2년 유지

▲ 재심 참석 후 입장 밝히는 김승기 전 프로농구 고양 소노 감독

선수 폭행으로 자격정지 2년의 중징계를 받았던 김승기 전 프로농구 고양 소노 감독에 대한 재심 결과 기존 제재가 그대로 유지됐습니다.KBL은 오늘(30일) 오후 2시 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제13차 재정위원회를 열어 김 전 감독의 자격정지 2년 징계에 대한 재심을 진행한 결과, 제재 내용을 변경하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다.KBL 관계자는 "김 전 감독 측이 주장한 내용은 기존 결정의 사실관계를 변경할 만한 새로운 증거로 보기 어렵다고 판단했다"며 기각 사유를 설명했습니다.이로써 김 전 감독의 자격정지 조치는 2026년 11월 29일까지 계속됩니다.소노를 지휘하던 김 전 감독은 2024년 11월 서울 SK전 도중 라커룸에서 한 선수의 얼굴에 젖은 수건을 휘둘러 폭행 논란을 일으켰습니다.사건이 알려지자 김 전 감독은 자진해서 사퇴했으며, KBL은 재정위원회를 통해 중징계를 내린 바 있습니다.김 전 감독은 최근 결정문 미송달 등 절차상 하자를 이유로 재심을 요청했습니다.이날 오후 4시께 재심을 마치고 나온 김 전 감독은 "과거에 다 하지 못했던 소명을 마쳤다"며 "오해가 있었던 부분들을 대화로 풀었습니다. 내가 할 수 있는 건 다 했다"고 말했습니다.일각에서 제기된 복귀설에 대해서는 "연락 한 통 받은 적 없다. 소문만 무성한 것일 뿐"이라며 선을 그었습니다.다만 "20년 가까이 지도자 생활을 해온 만큼 복귀하고 싶은 마음은 있다"며 "반성하며 자신을 되돌아보는 기간을 가졌고, 기회가 주어진다면 다시 능력을 발휘하고 싶다"는 바람을 덧붙였습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)