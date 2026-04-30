프로야구 두산, '잠실 단일시즌 9경기 연속 매진' 기록

▲ 잠실구장을 가득 채운 두산 팬들

프로야구 두산 베어스가 홈구장인 잠실구장에서 단일시즌 9경기 연속 매진이라는 KBO리그 새로운 역사를 썼습니다.두산 구단은 오늘(30일) 서울 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와 홈 경기 입장권 2만 3천750장이 오후 6시 26분 모두 팔렸다고 밝혔습니다.이로써 두산은 올 시즌 12번째 매진이자, 최근 홈 9경기 연속 만원 관중을 달성했습니다.두산은 지난 17∼19일 KIA 타이거즈전, 24∼26일 LG 트윈스전에 이어 이번 28∼30일 삼성과 3연전까지 안방에서 열린 9경기를 잇달아 가득 채웠습니다.잠실구장을 홈으로 쓰는 구단이 단일시즌 9경기 연속 매진을 기록한 것은 이번이 처음입니다.종전 최다 기록은 8경기 연속으로, 2012년 두산(5월 17일 한화 이글스전∼5월 29일 KIA전)을 비롯해 총 세 차례 있었습니다.두산은 14년 전 세웠던 자체 기록을 넘어서며 잠실구장의 새로운 흥행 이정표를 세웠습니다.두산은 신기록이 작성된 이날 풍성한 사은 행사를 마련했습니다.클리닝 타임 추첨 이벤트를 통해 이스타항공 2인 왕복 항공권(국제선 포함 전 노선)과 어센틱 유니폼 교환권 9매를 팬들에게 선물합니다.두산 관계자는 "팬들이 만들어주신 기록과 기대에 보답하고자 올해도 다양한 상품군과 협업을 준비 중이며, 차별화된 이벤트를 기획하고 있다"고 전했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)