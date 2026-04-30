고지원, KLPGA 투어 DB 챔피언십 1라운드 단독 1위…2승 정조준

▲ 고지원

고지원이 2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 여섯 번째 대회이자 신설 대회인 제1회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억 원) 1라운드에서 단독 선두에 올랐습니다.고지원은 오늘 충북 음성군 레인보우힐스 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 9개, 더블 보기 1개를 묶어 7언더파 65타를 쳐 공동 2위 이다연, 유서연, 윤혜림(이상 5언더파 67타)을 두 타 차로 제치고 스코어보드 최상단에 이름을 올렸습니다.이달 초 KLPGA 투어 국내 개막전인 더시에나 오픈에서 우승을 차지한 고지원은 올 시즌 첫 다승을 향한 발판을 마련했습니다.고지원의 출발은 썩 좋지 않았습니다.1번 홀(파5)에서 첫 버디를 낚았으나 2번 홀(파4)에서 더블 보기를 기록하며 하위권으로 밀려났습니다.티샷이 러프에 빠졌고, 이후 네 번째 샷 만에 온 그린 하면서 두 타를 잃었습니다.그러나 고지원은 집중력을 잃지 않았습니다.5번 홀(파4)에서 두 번째 버디를 잡은 뒤 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 전반을 2언더파로 마쳤습니다.후반에도 버디 행진을 펼쳤습니다.그는 10번 홀(파5)에서 6.4ｍ, 11번 홀(파3)에서 5.94ｍ 버디 퍼트에 성공했습니다.고지원은 이후에도 버디 3개를 추가하며 2위권 선수들과 격차를 벌렸습니다.제주도가 고향인 고지원은 지난해 제주도에서 열린 제주삼다수 마스터스와 에쓰오일 챔피언십에서 생애 첫 우승과 두 번째 우승을 일궈내며 큰 주목을 받았습니다.그리고 올 시즌에도 우승 한 차례를 포함해 5개 출전 대회에서 2차례 톱10을 기록하며 활약을 이어가고 있습니다.고지원은 라운드를 마친 뒤 "퍼트 감각이 좋아 버디 기회를 많이 만들 수 있었다"며 "더블 보기가 라운드 초반에 빨리 나온 것이 다행이라고 생각한다. 빨리 털어내고 나니 집중력이 생겨서 만회할 수 있었다"고 돌아봤습니다.2024년 같은 장소에서 열린 한국여자오픈선수권대회 4라운드 때 80타의 부진한 성적을 냈던 고지원은 "그동안 이곳에서 샷이 잘 풀리지 않아 고전했는데 오늘은 무리하게 공략하지 않고 안전하게 경기 운영을 한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했습니다.이어 "2년 전엔 코스가 좁고 두렵게 느껴졌는데 지금은 그런 부담감 없이 경기에 임하고 있다"고 덧붙였습니다.지난 시즌 대상 수상자인 유현조는 2언더파 70타로 공동 10위, '슈퍼루키' 김민솔은 1언더파 71타로 공동 14위를 달렸습니다.홍현지는 6번 홀(파3)에서 대회 첫 홀인원을 기록해 4천만원 상당 프리미엄 침대 패키지를 부상으로 받았습니다.그는 이날 이븐파 72타 공동 23위를 기록했습니다.(사진=한국여자프로골프)