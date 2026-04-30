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[날씨/XR] '징검다리 연휴' 대체로 맑다가…일요일 전국 비

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작성 2026.04.30 21:19 조회수
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노동절인 내일(1일)도 대체로 맑고 건조하겠습니다.

남부 지방은 내일 아침까지 비가 오는 곳이 있겠는데요.

양은 5~10mm로 많지는 않겠습니다.

한편 징검다리 연휴 기간 동안 하늘은 대체로 맑게 드러나겠지만, 일요일에는 전국에 비 예보가 있는데요.

아직 강수량이 나오지는 않았지만 남서쪽에서 다가오는 저기압이 많은 양의 수증기를 몰고 들어오면서 곳에 따라 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

강수의 지속 시간은 길지 않겠습니다.

새벽에 서쪽 지역부터 시작돼 오전에 전국으로 확대됐다가 늦은 오후에 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다.

비가 내리기 전까지는 대기가 무척 건조하겠습니다.

순간적으로 강한 바람이 불 때도 있어서 불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.

위성 영상 보겠습니다.

오늘 남부 지방 하늘은 종일 흐리고요, 중부 지방도 저녁부터 점차 구름이 끼고 있습니다.

내일은 전국이 흐리다가 오전부터 서쪽 지역부터 점차 맑아지겠습니다.

일교차도 여전히 크겠습니다.

아침에 서울이 12도로 출발하겠고요, 낮에는 구름이 걷히면서 서울의 낮 기온 26도까지 올라 다소 덥겠습니다.

토요일에는 수도권을 중심으로 공기질이 다소 탁하겠고요, 당분간 5월의 봄 날씨가 이어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
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