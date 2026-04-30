'슥슥' 명당마다 긴 줄…"오죽하면" 팍팍한 청춘 몰린다

<앵커>



복권은 경기가 어려울수록 더 잘 팔리는 대표적인 불황형 상품이죠. 최근에는 특히 즉석 복권이 요즘 20, 30대 사이에서 인기를 끌고 있습니다.



단순히 재미 때문만은 아니라는데, 청년들이 복권을 긁는 진짜 이유가 무엇인지, 김민준 기자가 직접 들어봤습니다.



<기자>



대학들이 몰려있는 서울 신촌의 한 복권 판매점.



줄지어 선 십여 명 가운데 젊은 사람들이 많이 보입니다.



[복권 구매 청년 : 매주 지나다니다가 복권만 보이면 한 장씩 사는 것 같아요. 한 달에 한 5만 원 정도 쓰는 것 같아요.]



취재진이 오늘(30일) 낮 이른바 복권 명당으로 알려진 서울 시내 판매점 5곳을 다녀봤는데, 20년 동안 운영해 온 판매점 주인은 최근 20, 30대의 복권 구매가 확실히 늘었다고 말했습니다.



[복권 판매상 : 연인이 같이 와서 10만 원어치 사서 꼭 (당첨)되고 싶다고. 갑자기 젊은 사람들이 '스피또'를 많이 사요.]



이렇게 길거리를 다니시다 보면 매대에 이렇게 '스피또 복권', 즉석식 복권이라고 많이 붙어있습니다.



요즘 젊은 사람들 사이에서 유행이라고 하는데, 저도 한 번 해보겠습니다.



이렇게 보시면, 그림이 이렇게 두개가 일치하면 당첨이라고 하는데, 아쉽게도 저는 당첨을 하지 못했습니다.



실제로 지난해 4분기, 2030 세대의 월평균 복권 구매비용은 전년 같은 기간과 비교해 10% 넘게 늘었고, 즉석 복권을 직접 긁어 당첨 여부를 공유하는 '브이로그'들이 조회수 1천만을 넘기는 등 온라인상에서 큰 인기를 끌고 있습니다.



한 장에 500원에서 2천 원 정도 하는 저렴한 가격과 결과를 바로 확인할 수 있는 즉시성이 인기 비결인데, 최근 유독 젊은 층이 주목하는 덴 다른 이유도 있습니다.



[복권 구매 청년 : 학자금 대출도 있고 주택 대출도 다 빚만 남아 있는 상태인데, 복권 말고는 별로 돌파구가 보이지 않아서.]



취업난과 고물가에 허덕이는 20대, 월급을 모아도 집을 살 수 없는 30대의 팍팍한 현실이 반영된 '반짝 유행'이라 겁니다.



[복권 판매상 : 안됐기도 하고, 애처롭기도 하고. 집 사기도 힘들고 이러니까. 제가 팔고 있지만 (오죽하면) 이런 거에 매달릴까.]



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이연준)